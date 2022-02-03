蔡斌再获聘为中国女排主教练

江苏女排主教练蔡斌今天（2月3日）获聘为中国女排主教练。

中国国家体育总局排球运动管理中心今天发布公告，作出上述宣布。

据北京日报客户端报道，56岁的蔡斌再度接掌中国女排帅印后，将肩负带领中国女排征战2022年杭州亚运会、2022年女排世锦赛、2023年女排世界杯、2024年巴黎奥运会等国际大赛。

蔡斌是二传手出身，训练严谨刻苦，要求严格，治军严厉，技术和头脑堪称一流，排球圈内人称“小诸葛”。他1997年担任上海女排主教练，带队在全国甲A联赛中四次蝉联冠军，完成上海女排全国顶级联赛五连冠历史。

1999年开始，蔡斌兼任中国女排青年队主教练长达10年，其中2001年和2005年两次率队获得世青赛银牌，2003年和2007年两次率队获得铜牌，为中国女排输送了大批优秀人才。

2009年3月23日，蔡斌正式出任中国女排主帅，2009年9月率领中国女排在亚锦赛上获得亚军，成为下课导火索，而后不久“被下课”。

2010年5月，蔡斌签约北京汽车女排，成为该队主帅，带领北汽女排该年就重返全国甲A联赛，之后两个赛季跻身八强和四强之列，完成三年三大步飞跃，改写北京女排弱旅历史。

2014年5月，蔡斌改任江苏女排主帅，该赛季就率领上赛季垫底的江苏队勇夺联赛季军，时隔六年重返联赛三甲之列。2017年，他率领江苏女排首次夺得联赛冠军，还带领江苏队夺得同年全运会冠军。此后五年，江苏女排基本处于联赛冠亚军行列。

蔡斌今天接受《北京晚报》专访时坦言，他为出任中国女排主教练感到很荣幸，同时感觉压力很大。

至于组队思路，蔡斌说，就目前来说，队员还有不少伤病，他会尽快思考队员的组成。“未来肯定是老中青结合的队伍，这不仅是指眼前，更注重未来。因此，我会静下心来思考。但有一点要明确，那就是在精气神上，在每一堂训练课上，去抓女排精神，抓训练质量。”

蔡斌说，“队员技战术不是特别熟练，情有可原，但精气神必须要有，我们打翻身仗的决心必须要有。”

客观说，目前的中国女排不具备世界冠军的绝对实力，而中国民众对女排抱有无限期待，冠军似乎是无法躲避的目标。蔡斌说：“2022年亚运会，我们会全力以赴夺冠，2022年世锦赛力争名列前茅，先从这一年开始，一步步踏实地走，努力工作。”