深圳二手住宅成交量本月同比降75%

深圳市房地产信息平台显示，今年1月深圳全市二手商品房成交为23.05万平方米（2019套），同比下降64.38%；其中二手商品住宅成交为14.73万平方米（1557套），同比下跌75.04%。

根据澎湃新闻报道，从区域情况看，今年首月，福田二手房成交套数占全市45.46%，居各区之首；南山二手房成交套数占比27.27%，位居第二。

按照中指研究院公布的珠三角区域楼市报告，深圳二手房市场去年受二手房指导价政策影响供需急转直下，后续二手房成交量除11月出现短暂回升以外，其他各月持续下滑，市场观望情绪依然较重。

深圳于去年2月率先在全国推行二手住房成交参考价格制度。新政发布实施后，月度二手房网签量开始出现下滑态势。不少中介从业人员亦面临“无单可开”的窘境。

从去年全年市场来看，深圳房地产信息网统计数据显示，去年深圳共成交40699套二手房住宅，同比2020年减少57.3%，创下近15年来新低。

另据深圳市房地产中介协会统计到的二手房网签数据，去年全深圳二手房网签（含自助）44375套，相比2020年120295套的网签量，下降幅度达到63.1%。

相较于二手房市场，深圳新房市场受限价及推盘量影响，成交量创下新高。

深圳中原数据显示，深圳新房市场去年凭借超过120次的推售动作，成交54217套房源，同比上涨15.5%，创下近五年的成交新高。

根据深圳市住房和建设局发布的相关文件，截至1月12日，深圳市今年一季度计划入市的商品住宅及商务公寓项目13个，预计供应房源面积为71.85万平方米，共7509套，其中：住宅66.24万平方米，6565套；商务公寓5.61万平方米，944套。

展望后市，中指研究院预测，未来深圳调控政策仍将以稳为主，或将更关注市场监管和住房保障，进行房地产税试点的预期较强。市场方面，预计今年深圳新房将继续加大供应，量增价稳；二手房市场进入深度调整期，成交短期低位盘整，价格存在向下压力；土地方面，商品住宅用地及保障性宅地供应持续加快，土拍规则或将进一步优化，央企国企以及优质民企仍是拿地主力。