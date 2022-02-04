美众议院议长吁美运动员勿惹怒中国政府

（华盛顿综合电）美国众议院议长佩洛西告诫到北京参加冬奥会的美国选手专心比赛，抗拒想发声的诱惑，不要进行抗议活动，以免激怒“无情”的中国政府。

佩洛西周四在美国国会及行政当局中国委员会（CECC）的听证会上说：“我想对我们的运动员说，你们是去那里比赛的。别冒触怒中国政府的风险，因为他们很无情（ruthless）。”

该委员会在冬奥会开幕前夕召开听证会，意在强调美方对中国人权记录的关注，包括中国被指在新疆强迫劳动和对付少数民族，以及在香港扼制民主活动。

佩洛西表示支持总统拜登拒派官方代表团出席北京冬奥会的决定。她指责国际奥委会“在企业赞助商协助下”，对中国违反人权的行径“视而不见”。

不过，美国奥运队官员重申，希望此次冬奥会的体育竞赛能够不受政治影响。

此前，美国国会议员周一敦促美国奥运官员为保护在人权课题上发声的美国运动员，避免他们受到中国可能采取的报复性措施影响做准备。

另一方面，美国专栏作家罗金（Josh Rogin）昨天在《华盛顿邮报》的评论文章中，引述人权活跃分子披露，有来自多个国家的运动员在静悄悄为抵制北京冬奥开幕式做准备，并说这些运动员“希望能声援中国政府侵犯人权行为的受害者”。

《中国日报》上个月28日曾在微博上引述消息人士称，美国有关方面制定计划，欲诱拉运动员在北京冬奥会期间制造事端。消息人士透露，该计划包括鼓动各国运动员以各种理由表达对中国不满、消极比赛甚至不参加比赛；美国还承诺，对加入该计划的运动员提供高额奖励，并将调动全球资源保护选择消极比赛的运动员的个人声誉。

消息人士指这是美国反华势力将体育运动政治化、蓄意干扰破坏北京冬奥会的又一例证，彻底暴露了美国反华势力是北京冬奥会乃至国际奥林匹克事业的麻烦制造者。消息人士也称，美国反华势力企图用金钱收买运动员，怂恿他们从事与运动员身份不符、与体育竞技无关的活动。