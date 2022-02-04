习近平与普京会谈 就国际重大问题交换意见

中国国家主席习近平在与俄罗斯总统普京会谈时说，中俄双方要有力支持彼此维护主权、安全、发展利益，有效应对外部干涉和地区安全威胁。普京说，两国在重大国际问题上的立场高度一致，俄中关系的战略性质空前凸显。

据新华社报道，习近平今天（4日）下午在北京钓鱼台国宾馆同普京举行会谈。两国元首就中俄关系以及事关国际战略安全稳定的一系列重大问题深入充分交换了意见。

习近平说，2014年，他应普京邀请赴俄罗斯出席索契冬奥会开幕式，当时相约8年后北京再聚首。这次普京来，实现了两人的“冬奥之约”，相信今天的“新春之会”一定会为中俄关系注入更多生机活力。

习近平说，当前，全球冠病疫情仍在蔓延，世界进入新的动荡变革期，人类社会遭遇诸多挑战危机。中俄两国坚守初心，始终保持双边关系稳健前行。双方坚定支持彼此维护本国核心利益，政治和战略互信日益巩固，双边贸易额再创历史新高。双方积极参与全球治理体系改革和建设，共同践行真正的多边主义，守护真正的民主精神，为团结国际社会共克时艰、维护国际公平正义发挥了中流砥柱的作用。他愿同普京一道，为新历史条件下的中俄关系规划蓝图、定向领航，推动中俄高水平互信不断转化为各领域合作成果，切实造福两国人民。

习近平说，面对深刻复杂演变的国际形势，中俄矢志不渝深化背靠背战略协作，肩并肩维护国际公平正义。这是对中俄两国乃至世界都具有深远影响的战略抉择，过去、现在、将来都不会动摇。双方要继续保持密切高层交往，始终坚持“四个相互坚定支持”共识，有力支持彼此维护主权、安全、发展利益，有效应对外部干涉和地区安全威胁，维护国际战略稳定。双方要密切在国际事务中的协调配合，在抗击疫情、提振经济、应对气候变化等国际社会急难愁盼的问题上展现大国胸怀，拿出大国作为。

习近平说，中方愿同俄方一道，充分发挥两国关系政治优势，推动两国全方位务实合作取得更多成果。要落实好中俄货物贸易和服务贸易高质量发展路线图，深化农业、绿色贸易、医药健康、数字经济等领域合作，推动双方交通基础设施联通，畅通欧亚大陆物流，维护全球产业链供应链稳定。强化能源战略伙伴关系，稳步推进油气合作大项目，加强能源领域重大技术联合创新攻关，拓展新能源合作，支持彼此保障能源安全，推进完善全球能源治理体系。推进中俄科技创新合作，推动人工智能、物联网、国际月球科研站等前沿领域合作。深化两国财政金融政策沟通，增强抵御金融风险的合力。深化共建“一带一路”和欧亚经济联盟对接合作。他愿同普京一道宣布中俄体育交流年正式启动，开展丰富多彩的活动，加深两国人民的相互了解和传统友谊。

习近平说，上海合作组织走过了20年不平凡发展历程，已经成为国际社会重要建设性力量。双方要从战略高度和长远角度看待本组织发展，把握正确方向，更好维护成员国安全和共同利益。中方愿同俄方加强沟通协调，推动金砖国家合作机制在维护多边主义、加强抗疫合作、促进经济复苏方面发挥更大作用，在实现五国自身发展的同时为推动全球发展作出更大贡献。

普京说，很高兴应邀来华出席北京冬奥会开幕式。奥运互访已经成为俄中两国元首密切关系的表现和良好传统。他相信，经过精心筹备，中国人民一定能够向世界呈现一届最高水平的冬奥盛会，他期待俄中两国运动员在冬奥会上的精彩表现。

普京说，冠病疫情没有阻隔他同习近平通过各种方式保持密切交流，两国双边贸易稳步推进，在国际事务中协作密切。俄方真心祝贺中国共产党带领中国人民取得伟大发展成就，把中国作为俄罗斯最重要的战略伙伴和志同道合的朋友，俄中关系是21世纪国际关系的典范。今天发表的联合声明体现了俄中两国在重大国际问题上的高度一致立场。俄中关系的战略性质空前凸显，备受世界瞩目。俄中深化全面战略协作有助于实现两国各自发展，有助于维护两国共同利益，对维护世界战略安全稳定也具有重要意义。俄方愿同中方进一步密切战略沟通协作，坚定相互支持彼此维护主权和领土完整，坚定维护联合国的核心协调作用，坚定维护国际法和国际公平正义，推动构建更加公正合理的国际秩序。俄方愿同中方继续深化经贸、能源、科技、金融、交通等各领域合作，共同办好俄中体育交流年活动。

会谈结束后，习近平为普京举行宴会。席间，两国元首就当前国际和地区形势以及双方关心的重大热点问题深入交换了意见。

习近平和普京约定共同出席北京冬奥会开幕式，并预祝两国冰雪运动健儿在北京冬奥会期间勇创佳绩。

活动结束后，双方发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明》，集中阐述中俄在民主观、发展观、安全观、秩序观方面的共同立场。两国有关部门还签署了一系列重点领域合作文件。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会谈。