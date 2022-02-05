中国驻加拿大使馆驳特鲁多涉华言论：冬奥不是政治作秀舞台

加拿大总理特鲁多昨天就2022年北京冬奥会开幕发表声明，为加运动员鼓劲加油，同时称对“中国侵犯人权的报道严重关切”，中国驻加拿大使馆发言人昨天就特鲁多有关声明发表谈话，再次强调，北京冬奥会是全球冬奥运动员和冰雪运动爱好者的盛会，不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。

根据中国驻加拿大使馆网站发布的声明，使馆发言人说，特鲁多有关言论公然基于谎言和虚假信息将体育政治化，违背《奥林匹克宪章》特别是“体育运动政治中立”原则，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向加方提出严正交涉。

发言人表示，中国人权状况怎么样，中国人民最有发言权。中国创造了尊重和保障人权的伟大奇迹，成功走出了一条中国特色的人权发展道路，给中国人民带来了实实在在的利益。例如新疆地区的人权就得到了非常好的保障。目前新疆社会大局持续稳定向好、经济实现高质量发展、脱贫攻坚取得全面胜利、人民生活明显改善、民族团结更加巩固、宗教领域和睦和顺。

发言人指出，加拿大人权状况劣迹斑斑。历史上，加方就对原住民实施“寄宿学校”等种族灭绝制度。直至今天，加原住民生存状况之恶劣、加系统性种族歧视之严重仍令人发指。加方有何资格对他国的人权状况指手画脚？加一些政客、媒体不断炒作涉疆问题，恶意散布谣言谎言，这些作法毫无底线、毫无道理、毫无依据，螳臂当车，改变不了新疆繁荣发展、各族人民享有幸福生活的事实，也阻挡不了新疆顺利前进的步伐。

发言人强调，一届成功精彩的奥运会需要的是冬奥大家庭的共同努力，而不取决于个别国家是否派外交代表出席。加拿大等一小撮西方国家一再拿冬奥会做文章，大搞政治操弄，企图干扰北京冬奥会顺利进行，其行径不得人心，注定失败。北京冬奥会已成功开幕。相信在奥林匹克精神指引下，在各方共同努力下，中国一定能够为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。中方也期待加运动员在北京冬奥会上取得佳绩。

加拿大去年12月8日宣布加入美国、澳大利亚和英国的行列，对北京冬季奥运会进行外交抵制。 特鲁多说：“我们和世界各地的许多伙伴一样，对中国政府一再侵犯人权的行为极为关切。”