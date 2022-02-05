伦敦大学确认蔡英文1984年取得博士学位

台湾总统蔡英文的博士论文此前被指造假，引起“论文门”争议。英国伦敦大学昨天（2月4日）在官网发布声明表示，蔡英文确实在1984年取得博士学位。

伦敦大学的声明说，蔡英文1984年2月在两位考官提交和审查其论文后获得博士学位。虽然目前仍不清楚副本当时是否存放在学校图书馆，但这与蔡英文的博士学位无关，该博士学位是正确授予的（correctly awarded）。但校方在官网并未标明这份声明的发布时间。

声明称，对于任何指校方人员在寻找论文副本行为不当或造假的指控，大学一概否认，所有经手过此本论文相关事项的校方人员，都是秉持最大诚信原则处事。声明还说，伦敦政经学院LSE拥有论文的电子副本，可通过其在线论文系统-LSE论文线上查看。

蔡英文自2019年起深陷论文门。蔡英文就读的英国伦敦政经学院（LSE）去年11月承认，未持有蔡英文博士论文口试委员名单与口试报告，旅美学者林环墙当时称，这“等于是间接自承LSE内部有一撮人在里应外合，提供造假文件，配合蔡英文做掩饰诈骗博士学历的跨海串供。”

蔡英文去年12月初透过律师发表声明说，她的博士论文收藏在伦敦政经学院的总校伦敦大学图书馆，但伦敦大学当时也否认持有她的博士论文与相关记录。