浙江官方调查：每月补贴一千人民币是否愿生二胎或三胎

浙江春节期间在全省范围内开展了一项名为“3岁以下婴幼儿养育成本”调查问卷，其中问题包括“假设政府每个月给生二孩/三孩（自出生后至3岁）补贴1000元（人民币，下同，211新元）是否愿意生育二孩/三孩”等。

根据澎湃新闻报道，公开资料显示，为深入了解3岁以下婴幼儿养育成本，为下一步制定相关生育政策提供科学支撑，根据浙江省发改委要求，浙江省卫生健康委妇幼处制作了《浙江省3岁以下婴幼儿养育成本调查问卷》，发放“问卷星链接”开展调查。调查对象是浙江省内3岁以下婴幼儿的父母，截止日期为本月8日。

这份问卷设置的问题包括“假设政府每个月给生二孩/三孩补贴1000元（自出生后至3岁），您是否愿意生育二孩/三孩？”、“2021年，夫妻双方接受其他来源的经济支持（如来自婴幼儿祖辈的支持）金额”等。

问卷还向被调查者了解2021年平均每月为婴幼儿购买食物、营养补充剂、生活用品、家用设施的花费，并设置了母亲生完孩子做月子期间的照护选择、婴幼儿父母祖辈等人平均每天照护时间等问题。

此外，海南省卫健委近期也在进行生育政策调查问卷。在生育补贴方面，海南设置的问题是“假设政府每个月给生二孩/三孩补贴500元（自出生后至3岁），您是否愿意生育二孩/三孩？”

去年7月，四川省攀枝花市在中国率先为生二孩、三孩的家庭发放育儿补贴，每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子3岁。也就是说，从二孩开始，每个孩子可领取共1.8万元的补贴金。

攀枝花此举迅速引发热议。公开报道显示，到2021年底，攀枝花市申报701户家庭，其中650户家庭符合发放标准，拟于2022年一季度发放补贴金。