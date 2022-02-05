两民营银行宣布停办现金业务 专家：不会成为趋势

中国两家民营银行相继发布公告称，将停办营业网点柜面现金业务，包括营业网点柜面和ATM机自助渠道，引发关注。中国工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林表示，停办现金业务并不会成为趋势，大银行也不会跟进， 停办现金业务可能涉及违规，现金业务也是金融机构法定业务。

综合中国基金报和极目新闻报道，北京中关村银行1月28日发布公告称，随着其加快数字化转型步伐、不断加大线上业务发展力度，为了给客户提供更加便捷、高效的金融服务，经向有关监管部门报备，该行将于今年4月1日起停办现金收付业务，停办渠道包括营业网点柜面和ATM机自助渠道。客户可通过手机APP、营业网点办理除现金收付以外的其他各类业务；确需现金服务的，可转账至他行办理，北京中关村银行免收转账手续费。

在此之前，辽宁振兴银行今年1月初也发布了停办柜面和ATM现金业务的公告。该行公告称为集中资源提升电子银行的服务能力，为客户提供更加优质的金融服务，经主管人民银行批复，该行将于今年3月1日起停办柜面现金存取款、零钱兑换、残损币兑换、自助设备存取款等现金业务。客户可通过该行手机银行、微信银行等渠道办理资金转账业务。

此外，东亚银行也曾在2018年11月对外发布公告称，因业务调整需要，该银行部分网点从2017年11月1日起停办柜台本外币现金取款、零钞兑换、残损币兑换等现金业务。

两家银行今年相继宣布停办现金业务的消息发出后，引起网民议论，有网民认为：“存钱、取钱应该是银行必须提供的一项业务，不能开此先例。”还有网民评论称，尽管现在的支付渠道多样化，但现金还是有它独特的存在价值，无法完全被取代。也有不少网民质疑上述两家银行此举的合法性，担心未来会有更多银行跟进。

工信部信息通信经济专家委员会委员、中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示受访时表示，“银行加快数字化转型不应该和现金业务起冲突，数字化应该是提升现金业务的便利性，而非取消现金业务”。

他认为，停办现金业务并不会成为趋势，停办现金业务可能涉及违规，央行之前对多家经营主体拒收现金给予过处罚，这里面包括一些金融机构，现金业务也是金融机构法定业务。

盘和林还分析说，部分银行可能在往线上走，一个是异地存款限制，一个是网点减少限制现金业务，小银行以取消现金业务来降低成本，但同时也因此流失客户群体，或者客户群体发生转变，将一部分用户拒之门外，也不利于银行自身业务发展，因此大银行不会跟进。