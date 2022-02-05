台外交部斥中俄联合声明：贬损台湾主权

台湾外交部今天（2月5日）说，中国与俄罗斯昨天发布的联合声明，俄罗斯重申“恪守一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分”，该表述贬损了中华民国台湾主权，外交部严厉谴责并严正抗议。

根据中央社报道， 外交部重申，中华民国台湾与中华人民共和国互不隶属，“中华人民共和国政府从未统治过台湾，唯有经由台湾人民自由选举的政府才能在国际间代表台湾人民，无论中国政府如何扭曲其对台湾的主张，都无法改变这个事实。”

外交部强调，大陆方面无权在国际上代表台湾，更不应将其虚构的“一个中国原则”，强迫其他国家、国际组织及国际企业做出违背意愿与事实的不实论述。大陆持续在国际社会称“台湾属于中华人民共和国”的做法，与其惯于制造错假讯息的低劣手法如出一辙，不仅徒增台湾人民的反感与厌恶，更让世界各国认清北京侵略扩张、破坏和平的狰狞面目。

外交部还说，值此全球关注冬季奥运赛事、纷纷为运动员加油喝彩、也关注中国人权劣行之际，大陆方面借与俄罗斯高峰会操弄威权主义扩张，有辱奥林匹克五环（The Olympic Rings）所代表的和平精神，这将遭台湾人民唾弃，也会被民主国家感到不齿。

中俄两国政府昨天发表联合声明，俄罗斯在声明中重申“恪守一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的‘台独’。”

