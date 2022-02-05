北京应急局冬奥期间制定33部专项应急预案

北京市应急局副局长刘斌今天在介绍安全工作时说，冬奥期间，在风险评估的基础上，充分结合赛事运行实际，制定了开闭幕式总体应急预案等33部专项应急预案，并统筹场馆内各业务领域组织开展应急演练81场次。

根据澎湃新闻报道，刘斌在2022北京新闻中心专题发布会——冬奥北京城市服务保障专场上说，首先是抓应急预案和演练。一是积极配合做好赛事保障应急预案工作。在风险评估的基础上，充分结合赛事运行实际，制定了开闭幕式总体应急预案等33部专项应急预案，并不断更新完善。

二是认真做好赛场周边安全应急预案。结合应急局职责，研究编制了应急保障总体预案和危险化学品事故、森林防火、地质灾害、地震等涉奥专项应急预案，指导延庆区编制了区级总体和相关专项应急预案。

三是全面开展应急演练。统筹场馆内各业务领域组织开展应急演练81场次，开展情景构建式演练和研讨，重点推演各业务领域应对突发情况时的应急响应、信息报送、指挥调度的衔接配合。在森林防火、突发事故灾难等方面，会同相关区和部门，开展无脚本应急拉练，规范流程、锻炼队伍。

安全生产监督和管理方面，刘斌表示，一是强化赛场区域内安全保障；二是加强重点区域周边生产经营单位安全执法检查。

刘斌最后说，要抓冬奥期间城市日常应急管理工作。针对赛区森林火灾风险，制发相关预案，在有林区开展了两轮次的全覆盖联合检查。重点加强延庆等涉奥区的检查指导，结合主要风险，制定控制措施，细化工作手册，明确指挥关系、调度梯次和处置流程。

在城市安全保障方面，刘斌说，加强冬奥及春节期间天气、交通运行、安全生产、疫情防控等形势研判分析，重点部署了全市应急系统冬奥和春节期间的值守工作，极端天气应对等常态化工作等。