乐玉成：中俄关系上不封顶 永远在路上

中国外交部副部长乐玉成在昨天举行的中俄元首会谈结束后受访说，中俄关系这列快车永远在路上，没有终点站，只有加油站。

根据中国外交部官网今天刊出的新闻稿， 乐玉成说，本次中俄元首会晤非常成功，中俄关系上不封顶，不断攀登新高。

乐玉成说，中俄两国之间有一个好传统，无论谁家办喜事，对方都会登门道贺、共襄盛举。2014年习近平应邀前往俄罗斯出席索契冬奥会开幕式，此次普京如约而来，两国元首实现跨越八年的“冬奥之约”和“新春之会”，续写了中俄元首外交的又一段佳话。

他说，习近平和普京无论在交往次数上，还是交流深度、广度、温度上，在大国领导人之间都绝无仅有。从此次会晤中可以看到两国元首间越来越浓、越来越深的个人友谊，更是他们为发展新时代中俄关系谋篇布局、亲力亲为的领袖风范。

乐玉成表示，中俄元首此次实现了两年多来的首次线下会晤，内容丰富、成果丰硕。双方坚定支持彼此维护本国核心利益，一致同意发挥两国关系政治优势，推动全方位务实合作取得更多成果。两国元首发表《中俄关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明》，集中阐述中俄在民主观、发展观、安全观、秩序观方面的共同立场，对新形势下完善全球治理体系将产生重要而深远的影响。声明成为此次会晤最重要政治成果。两国在此访框架内签署涵盖经贸、投资、能源、体育等领域近20份合作文件，为双边务实合作进一步走深走实奠定坚实基础。

乐玉成还表示，中俄关系这列快车永远在路上，没有终点站，只有加油站。对推动务实合作，中俄不尚空谈，坚决行动，而且是高能、高效的行动。面对深刻复杂演变的国际形势，习近平强调，中俄要矢志不渝深化背靠背战略协作，肩并肩维护国际公平正义。普京强调俄中关系战略意义空前凸显，俄方坚定支持中方维护本国核心利益的正当立场，愿同中方进一步密切战略沟通协作，继续深化各领域合作。两国元首在会谈中重申，任何损害中俄利益、离间中俄关系的图谋都注定失败。两国元首还就共同关心的国际和地区热点问题深入对表，一致同意继续践行真正多边主义，采取务实行动落实全球发展倡议，在抗击疫情、提振经济、应对气候变化等国际社会急难愁盼的问题上展现大国作为，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。

乐玉成最后说，两国元首在会谈时还正式宣布启动中俄体育交流年。这是两国共同举办的第八个国家级主题年，将开创两国民心相通新境界。可以预见，明后两年，体育将成为中俄民间交往中最活跃的元素，体育精神将成为中俄关系持续健康发展最鲜明的象征。