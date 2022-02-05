北京城市管理委：春节冬奥期间电力供应充足

针对公众关注的冬奥会开幕正值春节，北京的电力负荷情况，冬奥会城市运行及环境保障组办公室常务副主任、北京市城市管理委副主任张岩表示，春节期间北京电力供应十分充足。根据预测，2022年春节期间北京地区电网的最大负荷，大约1700-2000万千瓦。

根据澎湃新闻报道，张岩今天（5日）在北京新闻中心召开专题发布会介绍冬奥北京城市服务保障方面的工作情况时说，昨天是冬奥会的开幕式，昨天最大的负荷是1771.2万千瓦，将密切跟踪天气变化情况和变化趋势，加强电网的运行监控，及时调整电网运行方式，确保电网安全稳定运行。

就电力供应如何保障方面，张岩说，目前冬奥电力保障已经全面进入赛时保障阶段，27000余名保电人员和330名国网支援人员到岗到位，严格落实保电方案、应急预案和防疫要求，全面开展冬奥会电力保障工作。

同时，充分利用赛前保障阶段，对冬奥场馆重点站线、重要设备进行多轮次“地毯式”排查整治。安排电力保障人员对重要输电通道和变配电站室电力设备开展特巡看护，严格落实输电线路防异物、防覆冰和变配电站室防潮、凝露、防冻等保障措施。

此外，国网北京电力在延庆赛区设立首支高山滑雪机动运维班，深入场馆提供设备安全评估、状态监测、技术指导等延伸服务。

张岩还表示，利用科技装备护航。依托北京冬奥电力运行保障指挥平台，实时监测冬奥赛事期间场馆电力运行，将可靠保障服务延伸至冬奥场馆末端电源。应用智能巡检无人机技术，巡检效率较人工巡检提高8倍以上。创新应用氢能源发电车、耐低温不间断电源、电缆隧道巡检机器狗等保电新装备，也提升了供电可靠性。针对高海拔、极寒、冰雪等环境特点，部署雪地摩托、单兵滑雪装备、智能快速插拔设备、户外耐寒UPS等保障装备，确保场馆安全可靠供电。