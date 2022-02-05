陈以信：朱立伦将在疫情容许下访华府

台湾立法院外交及国防委员会召委、国民党立委陈以信说，国民党主席朱立伦近期在疫情容许下将访问华府，为国民党驻美代表处揭牌。

综合台湾《自由时报》及《中国时报》报道，陈以信今天说，他于美东时间4日上午拜会美国在台协会（AIT）华府办公室，与美国行政部门人员会谈，交换台海情势最新看法。

他也说明国民党重返华府的决心，并透露朱立伦近期将在疫情容许下访问华府，为国民党驻美代表处揭牌，此事得到与会人员高度欢迎与祝福。

陈以信也藉由国民党国际部与华府智库台美研究中心共同举办的视讯对话，与华府涉台学者交流，前AIT理事主席、布鲁金斯研究院资深研究员卜睿哲（Richard Bush）、约翰霍普金斯大学兼任教授卜道维（Dave Brown）、前白宫国安会主任暨乔治城大学讲座教授麦艾文（Evan Medeiros），及国民党国际部主任淡江大学战略所教授黄介正等均在线上交流。

陈以信说，美方与会学者肯定国民党重启华府办公室的重要性，并期待未来双方能增加交流。

他还说，此行主要拜会美国会会见十多位联邦参众议员与多位资深幕僚，与智库学者会谈等，行程顺利成果丰硕。

此外，赴美筹设国民党驻美代表处的国际部副主任黄裕钧，已完成阶段性任务，今天搭机返台。

黄裕钧说，此次重回华府布局，要改变现今美方与台湾选民对国民党“倾中、轻美”的印象，确保“国家安全、台海和平、区域稳定”前提下，充分让华府了解两岸关系的发展进程与方向，加强两岸政策的稳定、延续及可预测性。

国民党的驻美代表处自从2008年执政后中止运作，该党沦为在野党后，党产被冻结，无财力支撑。现任党主席朱立伦在竞选党主席时，便宣示上任后会重新筹设。

黄裕钧去年11月底前往华盛顿筹设国民党驻美代表处，筹备团队于今年1月16日进驻位于华府中心宾夕法尼亚大道的办公室，后续完成法律登记后，即可正式运作。

黄裕钧今天说，代表处筹备阶段告一段落，很开心即将回台，他与青年团队已拟好下一步规划，为改革国民党、服务台湾，继续奋斗。