聂德权： 必须以围堵政策应对疫情

香港连续四日冠病确诊病例均过百。香港公务员事务局长聂德权说，疫情非常严峻，新增个案仍未见顶。社区现有很多传播链，香港目前一定要以围堵政策应对疫情爆发，最有效的方法是减少人流及社交接触，他认为未来两星期至为关键。

综合《明报》和《星岛日报》报道，聂德权在电台节目中说，奥密克戎变种病毒传播快，部分屋邨出现垂直或横向传播，群组感染速度亦快，加上农历新年有不少跨家庭聚会，令传播继续蔓延。

冠病疫苗接种计划推行近一年，聂德权透露近日较多市民接种第一针，希望趋势能够持续，目前接种第一针的12岁以上人口达537万，占约79.8%，估计未来两日会达到八成。他表示，香港有超过6万名长者居于安老院舍，他们的接种率只有近22%，因此需要加快，重申最重要是长者及家人明白接种疫苗的重要性。聂德权也说，未来将集中呼吁长者及儿童接种冠病疫苗。

香港政府将于本月24日推行“疫苗通行证”，被问到会否涵盖交通工具，聂德权称要视乎实际需要及执行上会否有困难，认为可以用抽查方式执行，但相关情况或具体于何种处所和场地推行则可以再讨论。

本月16日起，所有政府雇员进入政府处所要有疫苗接种记录，聂德权表示，除因医学原因不适合接种者外，目前有约1%、近1300名政府雇员未接种疫苗，其中约1000人为公务员。

聂德权说，相关要求很清楚，若届时执行规定，未有接种记录而非因医学豁免，便不能进入政府处所及办公地点；若因此而无故缺勤，会有相关纪律行动跟进，最严重是革职。

聂德权还提到，政府须提供必要及紧急服务，在抗疫工作上也需大量公务员，各部门会按照个别情况，弹性安排雇员在家工作；非紧急服务暂停亦会对公众造成影响，希望市民谅解。他还建议企业，若未能全面实施在家工作，亦要尽量减少雇员同时在办公处所的人数及时间，尽可能减少社区人流。

香港食物及卫生局长陈肇始今天公布，新增351例冠病确诊病例，是香港爆发疫情两年多来的新高。