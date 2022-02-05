北京市将对涉冬奥伤病员精准分类收治

针对北京冬奥运动员受伤救治及闭环内外患者如何区分等问题，北京市卫健委官员今天（5日）说，北京市卫健委将统筹全市医疗资源做好医疗保障，涉冬奥伤病员将精准分类收治。

据中国青年报客户端报道，北京市卫健委副主任、新闻发言人王建辉今天在新闻发布会上说，冰雪运动是高风险运动，运动员发生损伤概率较高，及时、科学、有效的医疗救治是冬奥会成功举办的有力保障。

王建辉介绍，涉冬奥伤病员被分为五大类，由18家定点医院精准分类收治，避免不同风险伤病员流线交叉。赛时定点医院将有2100余名医疗骨干提供医疗服务。北京还配备60名市级专家、10名院士给予技术支持。

这五个类别包括，冠病确诊与疑似患者、闭环内发热症状患者、闭环内其他伤病员、闭环外发热症状患者及闭环外其他伤病员。

北京市卫健委也为定点医院制定“一院一策”医疗保障方案。北京大学第三医院延庆医院将1.2万平方米独立病房楼改建为冬奥医疗中心，设置72张病床，配套CT和核磁等设备、手术室、核酸采样、发热门诊；北京安贞医院腾退104张病床改造成冬奥专区，建成无缝冬奥绿色通道和诊疗闭环圈；北京大学人民医院、北京朝阳医院、北京世纪坛医院等设置病房专区，建设负压杂交手术室等。

此外，北京市卫健委还建立赛时急救转运统一调度指挥、血液保障供应等机制，确保医疗救治高效有序。

具体到北京赛区和延庆赛区，王建辉说，两赛区共设置88个医疗站，提供现场医疗救治以及伤病员分流转运。

北京市也已建成1500平方米北京冬奥村综合诊所和1658平方米延庆冬奥村综合诊所，已正式运营，随时满足每天16个小时基本门诊和24小时紧急救治需求。