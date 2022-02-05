中国与俄罗斯签署AEO互认安排

中国海关总署消息，中国与俄罗斯海关昨天（4日）签署《中华人民共和国海关总署和俄罗斯联邦海关署关于“经认证的经营者”互认的安排》，将显著降低企业的仓储、物流等贸易成本，进一步发挥辐射与带动效应，助力提升中国与欧亚经济联盟的经贸合作水平。

根据中新社报道，“经认证的经营者” （Authorized Economic Operator，简称 AEO）制度是世界海关组织倡导的，由海关对守法程度、信用状况和安全水平较高的企业进行认证认可，并对通过认证的企业给予通关优惠便利的制度。中国和互认国家 ( 地区 ) AEO 企业出口到对方的货物，能够直接享受当地海关实施的通关便利措施，从而降低相关贸易成本。

报道称，中俄双边贸易值去年首次突破9000亿元 (人民币，下同，约1904亿新元) ，达到 9486.6亿元，同比增长26.6%，中国连续12年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴。据介绍，中俄海关实现AEO互认后，一方面，两国AEO企业间直接进出口的货物将在通关中享受优先办理海关手续、优先查验、适用较低的单证审核率和查验率等便利措施，显著降低企业的仓储、物流等贸易成本；另一方面，得益于AEO制度对贸易安全的严格要求，中俄AEO互认将进一步促进两国供应链的安全顺畅，为两国巩固能源合作基础、持续扩大贸易和投资规模营造更加安全便利的环境。

海关总署表示，俄罗斯作为欧亚经济联盟的重要成员，中俄AEO互认将进一步发挥辐射与带动效应，助力提升中国与欧亚经济联盟的经贸合作水平。

截至目前，中国已与新加坡、欧盟、南非等22个经济体签署AEO互认协议，覆盖48个国家(地区)，互认国家(地区)数量稳居世界首位。其中，包括32个共建“一带一路”国家、五个《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)成员国和13个中东欧国家。