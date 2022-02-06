联合国秘书长期待中国允许人权专员赴疆展开可信访问

联合国秘书长古特雷斯昨天（5日）告诉中国，他期待中国政府允许联合国人权事务高级专员巴切莱特前往新疆进行可信（credible）的访问。

联合国在官网上公布，在北京出席冬季奥运会的古特雷斯，当天与中国国家主席习近平和外长王毅会面。

联合国也说，古特雷斯“期待联合国人权事务高级专员办事处与中国政府进行接触，促成人权高专对中国，包括新疆进行可信的访问。”

路透社早前报道，联合国人权事务高级专员办事处证实，巴切莱特正就可能访疆事宜与中国展开谈判。香港《南华早报》早前也引述消息人士披露，中国同意在冬奥后，允许巴切莱特在今年上半年访问新疆。

除了访疆事宜之外，联合国也公布，古特雷斯与中国领导人讨论地区问题，特别是阿富汗问题，并说中国正在为应对气候变化做出重要努力，但呼吁中国做出更多努力，加快向绿色经济的过渡，以缩小排放差距。

古特雷斯也对中国举办冬奥会表示祝贺，并对中国大力支持联合国和多边主义表示赞赏，希望联合国和中国在联合国工作的所有支柱——和平与安全、包括气候变化和生物多样性的可持续发展以及人权方面加强合作。

中国央视新闻则报道，习近平与古特雷斯会面时强调，办好北京冬奥会、冬残奥会，是中国对国际社会的庄严承诺。中国举办一届简约、安全、精彩的奥运盛会，为各国冰雪健儿提供超越自我的舞台，有助于实现建设健康中国目标，同时也为冠病疫情困扰下的世界注入信心和力量。

习近平说，当前和今后一个时期，世界上有三件大事值得认真思考和关注：团结抗疫、促进发展、发扬民主。他强调，世界没有定于一尊的制度样板，没有放之四海而皆准的发展模式，各国都有权选择符合本国国情和人民需要的道路。中国也将继续坚定支持联合国工作，一如既往展现大格局、大担当，为维护世界和平与发展。

中国外交部则在官网上公布，王毅与古特雷斯会面时说，当今世界充满不确定性、不稳定性，症结在于个别国家打着多边主义的旗号，却欲把自己的标准强加于人，推行单边主义，组建小圈子、热衷集团政治。中国一贯主张践行真正的多边主义。认为世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。中方坚定支持联合国在国际事务中发挥核心作用。

王毅强调，解决全球发展不平衡问题必须加强全球治理，推动全球化向着开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。中国外交部也说，双方就阿富汗、乌克兰等地区热点问题交换了看法。

古特雷斯昨天也与国际奥委会主席巴赫会面，并在会后说，在世界多地已酝酿着冲突的时刻，联合国支持北京冬奥变得至关重要。