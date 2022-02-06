国际奥委会称荷兰记者直播时被驱赶属孤立事件

一名荷兰记者在北京冬奥会开幕式举行期间直播报道时，在镜头前被志愿者推搡驱赶。国际奥委会表示，这是一起孤立事件，不会影响外媒对冬奥的报道。

路透社报道，荷兰公共广播机构NOS驻京记者邓达斯（Sjoerd den Daas）于4日冬奥开幕式当晚，在北京与总台连线报道时，一名保安人员突然入镜，并告诉记者他不能在该处停留，两人推搡了几秒后镜头被切断。

国际奥委会发言人亚当斯（Mark Adams）昨日回应事件时说，这是一起不幸事件，有人（指保安人员）或是过激了。但记者之后很快在工作人员的帮助下，重开了直播。

他说，这是一起单一事件，不会影响外媒在北京报道冬奥会。

他也称已经联络NOS，但NOS发言人告诉路透社，其管理层、体育新闻主编，以及在北京的报道团队均未与任何国际奥委会人士针对该事件进行对话。

邓达斯事后在推特说，自己当日原本决定在鸟巢外进行直播，后来有警员告知他不能在该处逗留。他于是听从指引，离开该处，到封锁区域的外围进行直播。然而过了一会儿，该几保安人员就出现，没有表明身份也没说明他们做错了什么。

后来邓达斯在附近一个停车场里完成了报道。他也说，过去几个星期，外媒在报道冬奥会的时候数次被当地警方影响，因此自己难以将此事看作单一事件。