谭德塞：与李克强讨论了冠病溯源课题

世界卫生组织总干事谭德塞说，他昨天（5日）同中国总理李克强谈论与冠病溯源有关的课题。

谭德塞昨天在推特上写道，他很高兴与李克强会面，双方讨论了冠病以及今年在疫苗供应公平性方面做出积极努力的必要性，以便能让全球70%人口获得疫苗，团结是确保人们能得到疫苗和负担得起疫苗费用的关键。

谭德塞也说：“我们也就以科学和证据为根基，在调查冠病病毒源头方面加强合作的必要性事宜，展开讨论。对于他支持加强世卫组织的地位，我表示欢迎。我也欢迎展开与大流行协议有关的讨论，这项协议将推动全球防备工作。”

新华社则报道，李克强欢迎谭德塞出席冬奥会开幕式，赞赏世卫组织对冬奥的支持，并说两年来世卫组织积极推动国际抗疫合作，做了大量富有成效的工作。

李克强也说，面对仍在全球范围肆虐的疫情，国际社会应当继续团结合作，守望相助，同时相互之间要多一些理解和包容。中国政府愿继续支持世卫组织在抗击疫情、维护人类卫生健康方面发挥更加重要的作用。疫苗是全球公共产品，要重视推进疫苗的可及性和可负担性，形成免疫屏障，同时利用科技手段研发有效药物，帮助尽早战胜冠病病毒这个人类共同的敌人。

李克强强调，在抓好疫情防控的同时，还要努力实现经济社会可持续发展，推进跨境贸易便利化，保障产业链供应链安全畅通，推动世界经济复苏进程走稳走实。中国愿同世卫组织保持密切和友好的合作关系。