台入境检疫期减至10天？学者吁勿大幅放宽

台湾中央流行疫情指挥中心有意将入境者居家检疫从14天缩短为10天。学者认为，缩短检疫期将增加冠病病毒传播风险，如果民众愿意接受这样的风险，小幅度放宽居家是没有问题的，但不宜大幅放宽居家隔离措施。

据台湾联合新闻网报道，指挥中心指挥官陈时中昨天（5日）说，缩短检疫期势在必行，但要缩短为多少天，以及是否在2月14日后实施，仍在讨论中。

台大公卫学院流行病学与预防医学研究所教授陈秀熙赞成缩短检疫天数。他说：“依Omicron潜伏期状况，入境者隔离检疫其实五天就够了。”陈秀熙引述一项依据台湾境外移入确诊情形进行的模拟研究指出，隔离检疫五天与隔离七天、14天，或隔离期间检验两次后的确诊情形没有差别，建议五天检疫措施即可。

陈秀熙也预测，采用五天检疫措施，肯定导致隐性感染个案被漏掉，或是社区出现小型群聚疫情，但奥密克戎变种病毒确诊者都是轻症，且只要不让病毒在社区扩大流行，就不需过度担心。

陈秀熙建议指挥中心依不同场域、职业等工作型态，采取客制化防疫措施，大幅降低娱乐场所、休闲运动中心等职场员工感染，一旦出现疫情也能立即阻断。

台大医学院小儿科暨台大公卫学院流行病学与预防医学研究所特聘教授黄立民说，有研究显示从14天缩短为10天，将出现百分之一的漏网之鱼，增加病毒传播风险。

也是台大儿童医院院长的黄立民说：“慢慢的，小小的放宽是可以的，目前还不适合大幅度放宽居家隔离检疫时间。”他认为，对台湾而言，若因此出现另一波疫情，民众心理恐怕承受不住，但民众如愿意接受病毒传播的风险，且有此认知，小幅度放宽是没有问题的。