习近平：中国永远是哈萨克可靠朋友坚定伙伴

中国国家主席习近平昨天（5日）强调，中国永远是哈萨克斯坦的可靠朋友和坚定伙伴，愿为哈萨克维护稳定、发展经济、改善民生提供帮助，并相信哈萨克有能力维护国家安全、社会稳定。

哈萨克官方则宣布，习近平已经接受托卡耶夫的邀请，准备在今年9月访问哈萨克。

据新华社报道，习近平当天上午在人民大会堂与出席北京2022年冬奥会开幕式的哈萨克斯坦总统托卡耶夫会晤。习近平说，中哈关系内涵已经超出双边范畴，对地区乃至世界和平稳定具有重要意义。一个独立自主、安全稳定、繁荣发展的哈萨克斯坦，符合中哈两国人民共同利益。中国坚定支持哈萨克斯坦维护独立、主权和领土完整。中国愿同哈萨克深化政治互信，拓展全方位合作，共谋发展振兴，坚定不移捍卫中哈友好，坚定不移深化合作，坚定不移相互支持。

习近平也说，中国愿同哈萨克深化安全合作，维护两国和地区安全稳定，同上海合作组织其他成员国加强沟通协作，推动构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。

托卡耶夫在会上相信，中国国家主席的访问将为两国之间的战略伙伴关系发展注入强大动力。

综合哈萨克国际通讯社、俄罗斯卫星通讯社和塔斯社报道，哈萨克斯坦总统新闻处在通报中说：“会谈在友好和相互信任的氛围中进行，两位领导人广泛地磋商了两国全面战略伙伴关系问题，涉及政治、经贸、过境运输、文化和人文等领域，针对国际局势交换了意见。”

通报说，习近平对托卡耶夫稳定国内局势的努力予以了坚定、友好的支持，愿意向哈萨克斯坦提供帮助并协助建设“新哈萨克斯坦”，托卡耶夫对此表示感谢。托卡耶夫高度评价中国在经济发展中取得的成就并在谈到两国关系在建交以来的30年发展情况时指出，两国通过共同努力奠定了“所有领域真正战略伙伴关系的强大基础”。习近平也希望与托卡耶夫保持定期接触。