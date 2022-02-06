台媒体人：蔡英文学位事件凸显社会分裂

对于伦敦大学确认蔡英文获博士学位后仍被质疑一事，台湾资深媒体人蔡诗萍说，在一个分裂的社会，事实恐怕并不重要，“阴谋论”是质疑蔡英文博士头衔者最终的信仰。

据中时电子报报道，蔡诗萍今天在面簿发文说，质疑蔡英文博士学位的人，依旧坚持伦敦大学的声明有瑕疵和蹊跷，这让他联想到上次美国大选。

蔡诗萍说，美国前总统特朗普2020年败选后，坚决不承认结果，并宣称选举存在舞弊，他就是看准了美国社会的分歧，反正“信者恒信，不信者恒不信”，只要强化对自己有利的说法和证据，就能影响民众。

蔡诗萍说，美国大选和蔡英文学位事件都显示，在一个分裂的社会，“事实是什么”恐怕并不重要，“我坚信是什么”才是重点，但民主政治的危机，不就在这里吗？

蔡诗萍指出，理性的认知、依据客观事实的辩论，一直是民主政治的前提，然而，在这个认同分裂、对峙的年代，似乎全不管用了。

他最后评论道，不肯醒来的人终究不肯醒来，但相信事实终究有个说法的多数人，不需要再浪费时间了，“他们自会往更有意义的方向前进”。

台湾总统蔡英文的博士论文此前被指造假，引起“论文门”争议。英国伦敦大学在官网发布声明，确认蔡英文在1984年提交论文后获授予博士学位。但是，媒体人彭文正和一些网民对于校方的声明仍然提出质疑。