中国发改委预计今年CPI延续温和上涨态势

中国国家发展改革委分析，全球高通胀将在今年可能维持一段时间，但中国国内工农业产品供给充裕，预计居民消费价格（CPI）延续温和上涨态势，工业生产者出厂价格（PPI）涨幅可能逐步回落。

发改委今天（6日）在微信发文说，2021年，受极度宽松政策、产业链供应链紊乱、能源供应紧张等影响，国际大宗商品价格大幅上涨，全球低通胀环境发生明显改变，一些经济体已表现出不同程度的通胀现象。“面对输入性通胀压力和世纪疫情冲击，国家有关部门持续加强价格监测预警，多措并举做好重要商品保供稳价工作，全年我国物价总体运行在合理区间，顺利实现预期目标，有力保障了经济行稳致远。”

展望2022年，发改委预测，外生的疫情冲击可能逐步减弱，价格运行有望更多取决于经济内生因素。从国际看，全球高通胀可能还将维持一段时间，但随着主要经济体货币政策转向、供需缺口趋于收窄，国际大宗商品价格继续大幅上涨动能不足，通胀压力有望边际减弱。从国内看，中国经济持续恢复发展，工农业产品和服务供给充裕，粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品供应充足，煤炭、油气等基础能源保障有力，有效应对市场价格异常波动的能力显著增强。

发改委综合研判，2022年中国物价保持平稳运行具有坚实基础，预计CPI延续温和上涨态势，PPI涨幅可能逐步回落，上下游价格走势更趋协调。