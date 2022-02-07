港媒：中联办约见建制派重量级人士征询对特首人选的意见

香港媒体披露，香港中联办领导人上周个别约见建制派中的重量级人士，以征询他们对于特首人选的意见，中联办官员并没有提出具体下任特首人选，仅听取重量级人士对人选的意见。

据香港《星岛日报》今天（7日）引述消息人士报道，有关咨询工作在上周大年初一以后进行，获中联办咨询的建制派重量级人士，包括现任及前任政协常委、爱国爱港阵营内主要团体领导人。咨询工作由中联办副主任亲自进行，采取一对一咨询，了解重量级人士对特首选举、特首人选的意见。中联办官员仅听取意见，没有发表评论，也没有提及下任特首人选。由于特首选举临近，有受咨询人士对于中国中央政府现阶段仍进行这种“开放式”咨询工作，也感到奇怪。

全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，有意参选者在没有得到中央祝福，以及有信心获得一大部分选委支持之下，一般不会愿意公开表明参选意向。他说：“大家都在研判形势，要知道自己有多少胜算，但问题是，一日未得到祝福，没有信心得到选委支持，就不知道胜算。”

刘兆佳分析，过去的特首选战较早开锣，原因在于有为数不少的反对派选委存在，而处于弱势的有意参选者，希望透过拉拢反对派，获得提名票及投票时的暗票机制，最终杀出重围，而反对派也可借此在选举中，发挥影响选情的关键作用。他说：“以前有反对派也会提名参选人，他们希望在这个过程中产生某种主导作用，对未来特首提出要求，影响民意，最后达成左右选举的效果，他们倾向于很早期便‘出招’，而建制派，中央政府也要接招，不能让反对派取得先机，设定选举议程”。他认为，在没有反对派选委的情况下，选战提早发生的可能性较低。

刘兆佳也研判，中央一向希望见到特首选举时君子之争，不会因候选人的竞争，而破坏香港稳定和爱国阵营团结。他说：“中央这一次肯定非常严谨认真，因为下一个特首任期是关键时刻，国际大环境剧变，要思考如何在该大环境下维护香港及国家安全，而本港社会经济也处于转捩关头，要破解深层次矛盾，建立多元化产业结构基础等等。”他强调，中央不希望特首选战出现恶性的激烈竞争，造成爱国力量分化，及让外在敌对势力有机可乘，“讲事实摆道理是可以的，但人身攻击、抹黑、派系分歧就麻烦了。”

香港下届行政长官选举提名阶段将在本月20日开始，3月27日进行投票。