中国女足时隔16年在亚洲杯再夺冠

中国女子足球队昨天（6日）在印度女足亚洲杯决赛中，以3比2逆转打败韩国队，时隔16年再次捧起亚洲杯冠军奖杯。

综合中国央视新闻和《北京日报》报道，韩国队球员崔有利、池笑然上半场，相继破门，中国队一度以0比2落后。中国队在下半场反超，唐佳丽在第68分钟罚进点球，张琳艳在五分钟后接到唐佳丽的传球，头球破门。肖裕仪在补时第3分钟上演绝杀，中国女足最终以3比2翻盘夺冠。

中国女足主教练水庆霞在赛后说，夺冠感觉美好，亚洲杯冠军让中国女足看到了今后的努力方向。

水庆霞在赛后的新闻发布会上说：“（夺冠）感觉很美好，特别是我看到了大家在落后时激发出来的斗志，很感谢所有队员，她们在困难情况下战胜了自我，也战胜了对手。”

水庆霞曾在赛前新闻发布会上认为，夺冠值得高兴，但也并非是个了不起的纪录。夺冠后，水庆霞强调，并非说拿到冠军后前路就会一帆风顺，在训练中仍会有很多问题；下一步将借助此次夺冠，对队员的心理和战术再进行细化和提高。

新华网在微博上用了三句话评论中国女足夺冠：“逆转、绝杀，女足展现了什么是拼搏，什么是永不放弃。”“你永远可以相信中国女足。”“这才是中国足球最美的样子。”

中国足球协会也在微博上恭贺中国女足夺冠：“如果信仰有颜色，那一定是中国红！祝贺中国女足勇夺2022印度女足亚洲杯冠军！铿锵玫瑰，国人骄傲！”