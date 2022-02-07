冰墩墩缺货难求 北京冬奥组委称加大供应

北京冬奥会开幕后，吉祥物“冰墩墩”炙手可热，甚至出现一“墩”难求的情况，北京冬奥组委发言人昨天（6日）说，因工厂春节放假，冰墩墩供应紧俏，正加大协调和供应，也呼吁大家关注另一个吉祥物“雪容融”。
“冰墩墩”和“雪容融”是本届北京冬奥会及冬残奥会吉祥物，“冰墩墩”是个被冰壳包裹的熊猫，“雪容融”则以红色灯笼为原型，结合鸽子、天坛及长城的图案。
由于防疫限制，此次冬奥民众多半不得入场观赛，拥有一只冰墩墩成为他们最能感受到冬奥的方式，但需求远远大于供给。
据《北京青年报》报道，在冬奥闭环里，冬奥特许商店门前总是排起长龙，全球各地人士竞相购买冬奥吉祥物等特许商品；在冬奥闭环外，冬奥特许商店排队的顾客也是一眼望不到尽头。
许多中国网友在社交媒体上抱怨淘宝、京东等热门电商平台已买不到“冰墩墩”玩偶；还有网友喊话，“强烈要求一户一墩”。
国际奥委会奥运会部主任克里斯托夫·杜比在昨天举行的国际奥委会北京冬奥组委例行新闻发布会上说：“吉祥物冰墩墩是非常好玩、有趣的吉祥物，活泼又机智，充满正能量，肯定会成为我的收藏品。”
对于社交媒体上“冰墩墩”一“墩”难求的说法，北京冬奥组委发言人赵卫东昨天回应说，这反映出中国冰雪运动的热度高涨，“这两天很多朋友问哪里可以买到冰墩墩，因为工厂在春节假期放假，所以冰墩墩非常紧俏，我们也在加大协调、加大供应，其实大家也可以关心一下雪容融，同样很好。”
他还说，冰雪运动在中国已有很长历史，在中国北方，冰雪运动一直盛行，自从申办冬奥成功，中国冰雪运动普及加速，目前已经实现三亿人参与冰雪的目标。”
另据中国央视新闻客户端报道，生产冬奥吉祥物的江苏南通一家玩具企业负责人称，年前他们临时就接到一批加单，工人们加班加点生产冰墩墩和雪容融，一共赶出来约有五万套，“之前不敢生产太多，没想到这么畅销！”
针对目前市场上热销的情况，该公司也表示计划大年初八就全力开工生产，以最大限度满足市场供应。