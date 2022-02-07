冰墩墩缺货难求 北京冬奥组委称加大供应

北京冬奥会开幕后，吉祥物“冰墩墩”炙手可热，甚至出现一“墩”难求的情况，北京冬奥组委发言人昨天（6日）说，因工厂春节放假，冰墩墩供应紧俏，正加大协调和供应，也呼吁大家关注另一个吉祥物“雪容融”。

“冰墩墩”和“雪容融”是本届北京冬奥会及冬残奥会吉祥物，“冰墩墩”是个被冰壳包裹的熊猫，“雪容融”则以红色灯笼为原型，结合鸽子、天坛及长城的图案。

由于防疫限制，此次冬奥民众多半不得入场观赛，拥有一只冰墩墩成为他们最能感受到冬奥的方式，但需求远远大于供给。

人们在位于北京王府井大街的北京冬奥官方特许商品旗舰店前排队等待进店选购。（香港中通社）

据《北京青年报》报道，在冬奥闭环里，冬奥特许商店门前总是排起长龙，全球各地人士竞相购买冬奥吉祥物等特许商品；在冬奥闭环外，冬奥特许商店排队的顾客也是一眼望不到尽头。

许多中国网友在社交媒体上抱怨淘宝、京东等热门电商平台已买不到“冰墩墩”玩偶；还有网友喊话，“强烈要求一户一墩”。

国际奥委会奥运会部主任克里斯托夫·杜比在昨天举行的国际奥委会北京冬奥组委例行新闻发布会上说：“吉祥物冰墩墩是非常好玩、有趣的吉祥物，活泼又机智，充满正能量，肯定会成为我的收藏品。”

对于社交媒体上“冰墩墩”一“墩”难求的说法，北京冬奥组委发言人赵卫东昨天回应说，这反映出中国冰雪运动的热度高涨，“这两天很多朋友问哪里可以买到冰墩墩，因为工厂在春节假期放假，所以冰墩墩非常紧俏，我们也在加大协调、加大供应，其实大家也可以关心一下雪容融，同样很好。”

他还说，冰雪运动在中国已有很长历史，在中国北方，冰雪运动一直盛行，自从申办冬奥成功，中国冰雪运动普及加速，目前已经实现三亿人参与冰雪的目标。”

江苏南通一家玩具企业年前临时接到一批加单，工人加班加点生产冰墩墩和雪容融。（央视新闻）

另据中国央视新闻客户端报道，生产冬奥吉祥物的江苏南通一家玩具企业负责人称，年前他们临时就接到一批加单，工人们加班加点生产冰墩墩和雪容融，一共赶出来约有五万套，“之前不敢生产太多，没想到这么畅销！”

针对目前市场上热销的情况，该公司也表示计划大年初八就全力开工生产，以最大限度满足市场供应。