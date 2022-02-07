巴布亚新几内亚总理抵京检测阳性 与李克强视频会面

巴布亚新几内亚总理马拉佩原定出席北京冬奥会开幕式，但本月3日抵达北京后冠病检测阳性，未能与中国国家主席习近平会面。

据法新社报道，巴布亚新几内亚政府昨天在声明中称，总理马拉佩原定出席冬奥开幕式，但“上周四晚抵达北京时检测结果呈阳性”。

据报道，马拉佩原本预计将与习近平会面，但前天与中国总理李克强举行了视频会晤。

巴布亚新几内亚官员说，马拉佩也将取消本周前往法国参加由总统马克龙主持的一场海洋峰会的行程。

据中国外交部消息，李克强前天视频会见马拉佩时说，巴新是中国在南太平洋地区的重要合作伙伴，双方经济互补性强。中国愿同巴新拓展基础设施、能源资源、农林渔业等领域合作，欢迎更多巴新优质渔业产品进入中国市场，希望双方加快推进自贸协定联合可行性研究。

李克强还说，中国将继续支持巴新抗击疫情，愿同巴新增进在国际和地区事务中的沟通协调，维护发展中国家共同利益。

据中国外交部的新闻稿，马拉佩说，北京冬奥会开幕式充分展现了国际团结的精神；巴新坚持一个中国原则，坚定支持中方维护国家主权，愿同中方加强政治交往，深化在渔业、农林、油气等领域的合作。欢迎中方企业赴巴新投资兴业。

双方会见后还发表《中华人民共和国和巴布亚新几内亚独立国联合声明》并签署多项双边合作文件。