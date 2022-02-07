国民党澄清朱立伦访美计划未生变

国民党国际部主任黄介正昨受访说朱立伦访美规划并未生变，笃定称今年暑假前“朱主席一定会访美”。

台湾联合新闻网报道，国民党国际部副主任黄裕钧昨天（6日）表示，不排除如果美国疫情无法降温，会改以视讯方式取代访美计划，说法引发外界联想。

黄裕钧去年底代表国民党赴美，筹备国民党驻美代表处，前晚自美国登机，昨早抵台进入防疫旅馆隔离。

关于朱立伦会访美、为代表处成立揭牌一事，黄裕钧表示，相关拜会甚至演讲行程都已规划得差不多。但美国现在疫情十分严重，美国国务院和其他重要机构都因为疫情不见客。即使朱立伦访美，可能无法亲自前往面谈，所以整个访美计划须视美国的疫情作调整。

黄裕钧表示，行程规划可能会有两种可能性。第一个较为传统的做法是花大约一周时间走访重要的城市和侨社，方案二是大幅缩短行程到三天左右，只拜会华府的重要机构和官员、国会议员、智库等。但若美国疫情还是无法趋缓，也不排除可能用线上视讯方式拜会。

对于美国疫情可能影响到朱立伦访美，国民党国际部主任黄介正昨日受访说， 朱立伦一定会访美，访美时间应会在暑假之前，视美国疫情状况及台湾的防疫规定选择出访时间，一旦有决定会对外公布。

台湾今年暑假于7月1日开始至8月29日。

对于黄裕钧说，如果美国疫情无法趋缓，也不排除用线上视讯方式拜会，黄介正表示“当然要亲赴”，因为访美主要拜会的人不方便视讯。

黄裕钧隔离结束后，将向朱立伦当面报告在美情况和后续工作。