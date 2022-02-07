财新中国服务业PMI受疫情影响降至五个月来最低

受中国冠病疫情扩散、防控措施相应加码的影响，财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）降至五个月来最低。

财新网今早（7日）公布的数据显示，1月财新中国服务业PMI报51.4，较上月回落1.7。企业普遍反映，经营活动扩张的原因是新业务量增加，但疫情及相应的防疫措施制约了整体增速。

中国国家统计局早前公布的官方非制造业采购经理指数从去年12月的52.7，跌至今年1月的51.1，其中服务业商务活动指数降至50.3%，低于上月1.7个百分点，为近五个月低点。官方制造业采购经理指数则从12月的50.3，跌至1月的50.1。财新网早前也公布，2022年1月财新中国制造业PMI回落1.8个百分点至49.1，为2020年3月以来最低。

财新网的数据也显示，反映服务业市场乐观情绪的服务业企业经营预期指数，在1月降至16个月来最低。中国企业普遍认为，一旦疫情消退，市况将会改善，加上新产品开发和新市场拓展，支撑业界对产出的增长预期。不过，与疫情相关的不确定因素仍是企业的主要顾虑。

财新智库高级经济学家王喆分析，中国国内市场需求低迷，海外需求大幅下滑，就业持续承压，价格指数平稳，部分原材料价格高企仍是隐忧，服务业市场乐观情绪下降。

王喆说：“2021年12月至2022年1月期间，西安、北京等地出现局部疫情，相关防疫措施的加强对生产、运输、销售环节有所制约，“需求收缩、供给冲击、预期转弱”之下的经济下行压力进一步凸显。”

王喆认为，中国2022年政策定位仍需以稳为主，优化结构，强化就业优先导向，加强支持小微企业，降低企业融资成本，降低企业融资成本，及时回应市场关切，增强政策可预期性。