立陶宛外长访澳前称“台湾代表处”不更名

立陶宛外交部长兰茨伯格斯说，“驻立陶宛台湾代表处”的名称不会更换，”无论如何，立陶宛都不打算更名。”

据《澳大利亚金融评论报》当地时间2月6日报道，兰茨伯格斯在出访澳大利亚前，在立陶宛首都维尔纽斯接受该报电访时强调，台湾的正式名称不会改变。

兰茨伯格斯将于2月6日至10日先后访问新加坡与澳洲，为立陶宛出口企业开拓在亚洲、大洋洲的市场。

他受访时说，访澳期间要讨论的主要议题，是中国的胁迫和贸易制裁。他说，立陶宛和澳洲若能就如何面对当下形势、吸取什么经验、如何变得更强、怎么互相帮助等议题交换意见，那会是很好的。

兰茨伯格斯也将出席在智库澳洲战略政策研究所（ASPI）和澳洲全国记者俱乐部（National Press Club）的活动。据澳洲全国记者俱乐部的公告，兰茨伯格斯将在2月10日发表演说，主题为“以规则为基础的世界秩序遭攻击：以乌克兰及台湾为例”。

立陶宛去年3月同意让台湾政府以“台湾”为名开设驻立陶宛代表处，北京同年11月将同两国外交关系降为代办级，双方已经召回大使。关系恶化后，立陶宛面临来自中国大陆的各种贸易限制，该国官员形容其为“未宣布的制裁”。

兰茨伯格称，中国与立陶宛的紧张局势需要一段时间才能平静下来，双方也需要同意，原则上没有发生过什么戏剧性的事。

立陶宛国内一项民意调查发现，只有13%的民众对政府的中国大陆及台湾政策持积极态度。但在国际上，立陶宛的强硬立场在华盛顿和坎贝拉赢得一些仰慕者。

兰茨伯格称，许多国家和政治家或记者，也希望他们的国家坦率地道出立陶宛所说的某些事情，“我相信这种信念只会越来越强烈，我们并不孤单。我们或许只是在正确的地方、正确的时间，说出一些当前非常重要的事情。”