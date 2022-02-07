中国花滑归化选手朱易摔倒被舆论讨伐

视频来源：微博

在美国出生的中国花样滑冰“归化”女选手朱易，昨天（6日）在北京冬奥花滑比赛中出现失误并摔倒，在社交媒体上被网民口诛笔伐。

据中新网报道，北京冬奥花样滑冰项目团体赛女单短节目比赛昨天开赛，朱易在全部10名选手中最先登场。

朱易在本赛季女单短节目的最好成绩为60.00分，但昨天略显紧张，出现不同程度的失误，先是后内点冰三周跳接后外点冰三周跳摔倒，又在后外结环三周跳起空。最终仅得到47.03分，以该项目的最低分结束。

中国队也因此在积分榜上从第三位跌至第五位，勉强晋级下一轮。

据《长江日报》报道，朱易赛后走进混合采访区时流泪说，“我知道每个人都在期待我的表现，我很想向他们展示我的能力，很不幸的是，我没有做到”。

随后，中国社交媒体上掀起对朱易的口诛笔伐。“朱易失误”“朱易摔了”的标签一度成为微博热门话题，但目前这两个标签已搜索不到。

一些网友无法理解曾经被称为天才少女的朱易为何会出现这样的低级失误，不少网民质疑朱易入选中国国家队的决定，有网民写道，“这个技术能力，真的就是能为国出战的水平吗？陈虹伊的比赛视频大家有目共睹，朱易这是在干嘛？走走过场，来作秀的吗？”

朱易2002年出生在美国，2018年接受中国花样滑冰集训队主帅陈露的邀请答应回到中国，2019年放弃美国国籍，改为中国籍，并正式以中国运动员的身份为中国参赛。

此次冬奥首秀失误后，也有网民将矛头对准朱易的家庭背景，指其入选国家队全靠科学家父亲的关系。

朱易的父亲朱松纯出生于湖北鄂州，在美国获得哈佛大学计算机博士学位，是一位屡获殊荣的人工智能科学家。2020年11月，朱松纯出任北京大学人工智能学院院长，并领衔北大、清华共同开设通用人工智能实验班。

对于朱易被网民狠批，中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进昨晚在微博发文评论说，有意见就把情绪针对年轻的运动员个人，当她出现失误时在社交媒体上公然落井下石，网暴，这无论如何都很过分。

对于网络上对朱易家庭背景的质疑，胡锡进写道，“朱易父亲是谁老胡不知道，我也认为不重要，但冬奥会唯一女花滑参赛者能靠‘走后门’入选，这种猜测也太冒顶了，带此节奏者对民粹的把握倒很精准”。

他说，希望一些人不要这样无底线地对中国自我羞辱，希望带节奏的人克制自己的想象力。

对于这次冬奥会有多名“归化”运动员，胡锡进认为，“这种体育比赛带动的反向移民是时代的新产物，也许也是某种新征兆”。