中国央行昆明中心支行原行长杨小平被查

中国央行昆明中心支行原党委书记、行长杨小平涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查，在中国农历虎年首个工作日落马。

中共中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、云南省监察委员会今天公布上述消息。

公开资料显示，现年63岁的杨小平，在金融系统供职近40年。

杨小平早年曾在中国人民银行红河州分行、云南省分行、玉溪地区分行、昆明中心支行任职。2004年10月任中国人民银行昆明中心支行党委书记、行长，2009年2月起升为正厅级。

2010年6月至2013年12月，杨小平任央行南宁中心支行党委书记、行长兼国家外汇管理局广西自治区分局局长；2013年12月至2018年6月，任央行昆明中心支行党委书记、行长兼国家外汇管理局云南省分局局长；2018年6月至2019年5月，任央行昆明中心支行党委书记。

2019年5月起，年满60岁的杨小平卸任昆明中心支行党委书记职务，仍担任正厅局级干部，至此次官宣被查。

去年10月，中央第十四巡视组开始对中国人民银行党委的巡视工作，为期两个月左右。

巡视组组长高飞当时在巡视动员会上强调，对金融单位开展巡视，体现了中共中央对金融工作的高度重视，是维护国家经济安全、促进金融业高质量发展的重要举措，是加强金融领域全面从严治党、促进深化反腐败斗争的重要举措。

