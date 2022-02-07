朱立伦：核灾食品一定反对到底

国民党主席朱立伦今天（7日）说，核灾食品全民不能接受，一定要反对到底。

据《自由时报》报道，朱立伦今天到立法院拜会国民党团，并宴请国民党立委。针对日本福岛食品解禁议题，朱立伦在党团大会上说，我们对日本的情感是无庸置疑的。长期以来，双方的盟友跟贸易、合作关系是最密切的，日本食品也是最欢迎的，但核灾食品是全民不能接受的。

朱立伦说，779万公民投票结果，不是一个政府可以践踏，可以去撕毁的。民众要的是安全，政府更重要的是保障全民健康，这没有任何妥协空间、没有任何交换条件。

朱立伦指，民进党如果敢撕毁民众公投结果，敢违逆民意，就必须付出代价，国民党永远跟民众站在一起，只要对民众健康有伤害的，“对不起，我们一定反对到底”。

另据ETtoday新闻云报道，日本福岛五县食品据传可能在近日向台开放，台湾立法院长游锡堃今天说，福岛食品必须符合国际标准、科学论据及民意三大条件。

游锡堃说，这件事的决策在行政部门、行政院，“所以他们在做决定的时候，一定会考虑到这三个方面。”

游锡堃也说，立法院是站在监督的立场，任何政党都应该对行政院尽到监督的效果，“如果都符合标准，刚才讲的三个条件都没有问题，当然立法院应该要支持。”