中国官媒发文强调香港需坚持动态清零

中国官媒近两天发文强调，动态清零是目前防疫抗疫及保护香港市民卫生安全的最有效方法，符合香港社会实际情况，需要坚持动态清零防疫抗疫方向，并指与病毒共存策略会严重考验香港医疗系统承受能力。

新华社昨天（6日）在时评中说，对全港民众而言，当务之急是统一思想，坚持动态清零防疫抗疫方向，摒弃杂音、齐心抗疫，尽快恢复正常生活，并指此时与病毒共存的声音得到一些附和，动态清零则遭误解甚至歪曲。

文章说：“‘动态清零’是指在常态化的疫情防控状态下，能够快速识别感染的发生，然后快速进行处置，有效管控和救治，切断其传播链。作为中国防疫政策的总方针，‘动态清零’不等于‘零感染’，快速发现、快速处置、精准管控和有效救治是基本原则。”

新华社认为，香港大部分病例和境外输入有关联，在这一点上动态清零对香港仍然适用。此外，香港疫苗接种率尚不够高，老年人接种率较低，放弃清零给社会经济和市民生命健康带来的代价将难以承受。

至于与病毒共存策略，文章指不仅现阶段尚言之过早，科学上也不能给出结论，还将严重考验香港医疗系统的承受能力，更遑论与大陆实施免检自由通关。

《人民日报》今天则发文指有人歪曲动态清零含义，质疑特区政府的防疫抗疫举措，不负责任地提出香港应放弃动态清零，实行所谓“与病毒共存”的躺平策略，“如任由错误论调大行其道、混淆视听，将动摇香港全社会的抗疫信心，影响抗疫成效。”

文章认为，动态清零是符合香港社会实际情况的科学选择，也有利于香港经济社会长远发展。如果放弃“动态清零”而选择“躺平”，可以预见，病毒必将快速大规模扩散，给香港民生和经济社会发展造成严重损害。“只有采取主动积极的‘动态清零’策略，才能减少发病、重症和死亡率，避免医疗资源挤兑甚至崩溃，最大限度保障香港市民生命健康。”

文章呼吁香港社会坚定动态清零的意志和信心，全力支持配合特区政府完善动态清零的相关政策举措，做到科学精准施策，尽快切断传播链，扑灭香港面对的最新一轮疫情，并提议香港借鉴大陆“有益经验，精准进行流行病学调查、精准划定密切接触者、精准划定风险地区、精准进行医疗救治、精准实施社区防控。”