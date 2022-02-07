中国足协或重奖女足超千万人民币

中国女足昨天（6日）在亚洲杯决赛逆转胜韩国队，优异的成绩被拿来跟无缘世界杯的男足比较，网民也对女足能否获得比男足更多奖金展开讨论。中国媒体预测，中国足协给予女足的奖金额度很可能突破1000万元（人民币，下同，约211.5万新元）。

据《北京青年报》报道，在昨晚于印度进行的女足亚洲杯决赛中，中国队凭借下半时出色的发挥以及补时阶段最后时刻的压哨进球，3比2胜韩国女足，时隔16年再捧亚洲杯冠军奖杯。

据报道，中国足协主要领导赛后第一时间向女足道贺，并对她们在本届杯赛期间付出的努力表达感谢。

报道称，获得亚洲杯冠军后，中国女足按中国足协之前确认的奖励办法，将获得一笔巨额奖金，其额度将高于中国男足在12强赛获得的奖金。

拿到亚洲杯冠军后，许多球迷关心女足队员的奖金待遇问题。之前有媒体报道称，中国男足获得12强赛单场胜利的奖金额度为600万，而中国女足此次亚洲杯夺冠的奖金额度肯定要高于这一数额。

该人士说：“因为中国女足往往在亚洲杯或者奥预赛比赛中获得较好的名次，而男足的成绩大家都清楚，所以女足这次的奖金高于男足，也是正常的。”

报道称，这样算来，中国女足亚洲杯奖金额度很可能突破1000万元。

此外，多家中国国内企业已官宣给出高额奖金。中国足协中国之队官方合作伙伴蒙牛乳业昨晚宣布，给予中国女足1000万元现金奖励。

支付宝也宣布兑现“十年十亿”支持中国女足发展的承诺，拿出1000万元奖励球队，300万元奖励水庆霞教练团队。

中国女足于当地时间今天中午启程离开孟买，今晚飞抵上海，随后将被集体转运至苏州驻地酒店接受封闭隔离。