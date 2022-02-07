路透：美吁中国采取具体行动兑现首阶段协议承诺

外电报道，美国官员今天（7日）呼吁中国采取具体行动，兑现美中第一阶段贸易协议承诺。

据路透社报道，这些官员们透露，华盛顿正对北京失去耐心，并指中国方面最近几个月并没有实际迹象（real signs）显示他们将兑现还未完成的承诺。

根据两国2020年1月签署的所谓第一阶段贸易协议，中国承诺在两年内，在2017年进口额基础上增购2000亿美元（2689亿新元）美国商品和服务，并为制成品、农产品、服务和能源产品设定了具体的增购目标。

由美国彼得森国际经济研究所整理出的数据显示，截至去年11月，中国的采购量达到目标的60%左右。

据报道，美国官员已敦促北京履行协议承诺。其中一名官员透露，中国继续在首阶段协议问题上与美国官员接触，但华盛顿要的是具体行动，而不是为了谈而谈。

美国官员也称，他们将继续向中国施压，要求中国在采购承诺方面，展现想要达成协议的认真意向（serious intent），但这些官员坦承，该协议的框架并没有给美国方面多少确保中国履行采购承诺的手段。

无论与第一阶段协议有关的谈判结果如何，美国官员也透露，他们继续将关注与中国经济有关的核心问题，并通过市场多元化，以及跟盟国和伙伴合作，来提高美国的竞争力。

美国副贸易代表比安奇上周二（2月1日）在一个贸易会议上指中国未能履行第一阶段贸易协议采购承诺，并称华盛顿和北京之间的对话处于非常困难的阶段。