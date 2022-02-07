B站回应员工猝死：未存在加班情况

被认证为职场博主的微博用户“王落北”今天（7日）称，多名网民向他爆料，中国短视频平台哔哩哔哩（B站）武汉AI审核组组长因过年期间被要求加班，初五凌晨（有些网民说初四）脑出血猝死。B站今天通过内部信驳斥了死者因加班猝死的说法。

该博主公布的爆料截图显示，有网民称死者夜班工作为晚上9点到隔天早上9点，过年期间每天工作12小时。还有网民称，B站内部篡改加班表，以显示死者没有加班。

综合界面新闻与科技资讯媒体TechWeb今天（7日）报道，B站内容安全中心今天发内部电邮通告，内容安全中心图文审核部的“暮色木心”于2月4日下午在家中突发身体不适紧急求医。当日晚间8时左右，他因大面积脑出血经抢救无效，不幸去世。

内部邮件称，死者于2020年5月加入B站，对于网传他因加班猝死一事，经内部考勤核查，该员工按照工作计划正常上下班，工作时间为早上9:30至傍晚6:30，做五休二，在事发前一周内未存在加班等情况。

界面新闻在招聘平台发现，B站在“内容审核”职位描述中称，该岗位“有夜班、通宵班、每天工作十二个小时，做一休一，介意勿投递。”

B站称，事发后，相关业务主管、经理和人事部人员在得知情况后赶往医院配合相关手续办理，家属随后赶往医院。目前，B站已成立专项小组，正配合警方和家属处理后续事宜。

不过，一名自称是死者表姐的网民告诉“王落北”，B站没有给任何解决方案，连工亡都不可能被认定，表弟出殡那天公司一个人都派不出来。该网民称，表弟只有25岁，平时体检没有大问题， 突然脑出血就走了。