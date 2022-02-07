徐州相亲大会五女相100男

江苏徐州农历新年期间办的一场相亲会上，男士排起长队多达百人，而女士则只有五人，男女比例称鲜明对比。地方民政局坦言，当地确实存在两性比例失衡的现象。

根据中国国家统计局数据，中国去年人口增长仅达到48万。新华社则报道，根据预测，中国人口或在“十四五”期间进入零增长甚至负增长。如何提高生育率以及结婚率等议题引起广泛关注。

中国《极目新闻》报道，江苏徐州邳城河2月5日举行的相亲大会吸引了上百名试婚年龄人士。一段网络流传的视频中， 一名男子在现场做自我介绍，现场的男士们排起了长长的队伍，女士则只有寥寥数人。

徐州邳州当地红娘江女士（化姓）告诉记者，她当时也在相亲会现场，当时女孩较少，只有五个，男孩目测约有百人。

江女士介绍，目前当地适龄结婚男女中，存在男多女少现象。婚介所登记的人员中，男孩有一百多人，女孩只有二十多人，婚恋市场上女性占据优势地位，“女选男”的情况较为普遍。女生对男士的要求基本是有车有房、工作稳定，对彩礼的要求高达三四十万元。

她也说，如今许多年轻人都在外打工或者做生意，过年才有时间回来相亲，类似的相亲大会在春节期间会举办得多一些。

邳州市民政局工作人员告诉记者，当地确实存在男女比例失衡的问题，导致不少年轻人在结婚问题上遇到障碍。另外年轻人的恋爱观随着时代发展而改变，女性选择外出工作而不急着结婚，也是相亲市场中男多女少的原因之一。