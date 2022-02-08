英国批准建设中国设计的核反应堆

尽管英国政府对中国参与关键基础设施项目提出质疑，但该国监管机构还是批准了一个中国设计的核反应堆。

据彭博社报道，英国核能监管办公室周一给予了设计批准。反应堆获准可在英国建造，并用于被英国认为是净零排放战略关键的核电项目。英国政府指出，当前的能源价格危机凸显出有必要减少对外国天然气的依赖，更多依靠核能等国内发电来源。

这些核电厂造价昂贵，几乎总是需要政府的支持。英国的主要开发商Electricite de France SA（简称EDF）与中广核已经在三个项目上开展合作。但英国政府一直在尝试不让中广核作为合作伙伴身份参与。

英国政府一直希望剔除中广核。约翰逊政府以安全问题为由在对华问题上变得更为强硬。他的保守党同僚一再表达对中国越来越多地参与英国关键基础设施建设的担忧。

中广核持有Hinkley Point C的股权，后者定于2026年开始发电，在Sizewell C的开发阶段，中广核也拥有20％份额。中国希望利用埃塞克斯的Bradwell B项目向欧洲展示本国的技术。这个项目以中广核为主导，其设计和反应堆不同于其他两个以EDF为主要合作伙伴的核电厂。

保守党议员卡恩斯（Alicia Kearns）在接受采访时说，“在英国向零排放迈进的过程中，我们必须小心，不要让中国共产党拥有的公司渗透进我们关键的国家基建项目”。她“将敦促政府认真考虑阻止中广核加入这一伙伴关系”。

EDF正在与英国政府商谈Sizewell C的融资问题，该公司表示，即使没有中广核的资金，该项目仍然具有可行性。

英国政府将核电列为净零排放战略关键。当局表示，当前的能源价格危机凸显出有必要减少对外国天然气的依赖，更多依靠核能等国内发电来源。

