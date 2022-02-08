美批准1亿美元对台军售 用于提升爱国者防空系统

美国国防部昨天（7日）宣布，美国已批准用于维修和提升台湾爱国者导弹防空系统、总值约1亿美元（1亿3700万新元）的对台军售案。这是总统拜登上台后的第二次对台军售。

美国国防部旗下的国防安全合作局通过新闻稿公布，这项军售案由驻美国台北经济文化代表处提出，国防安全合作局昨天也知会美国国会。

这项军售案涉及用于支持台湾参与爱国者导弹工程勤务与监测计划的设备与服务，为期五年。主要承包商将是美国雷神技术（Raytheon Technologies）和 洛克希德·马丁（Lockheed Martin）。

台湾也证实了美国对台“爱国者导弹工程勤务”军售案进行知会美国国会程序。台湾国防部今天说，可望在一个月后，即今年3月正式生效。

据台湾军闻社报道，台湾国防部认为，美国基于《台湾关系法》与“六项保证”，持续协助台湾维持足够的自我防卫能力，是维持区域稳定的基础。

国防部也说，此次军售显示美国对台湾国防安全的重视，台美双方将持续巩固安全伙伴关系，共同维护台海及印太区域的和平与稳定。

台湾外交部在官网称，这是拜登政府任内第二度、也是今年首度宣布的对台军售，充分展现美国政府对台湾国防需求的高度重视，并延续近年来对台军售常态化的政策，协助台湾即时获取防卫所需装备，有效提升吓阻能力。

外交部也说，面对中国大陆大力“持续的军事扩张和挑衅行为”，台湾“将以坚实国防维护国家安全”，并持续深化台美紧密安全伙伴关系，以对印太区域长远的和平、稳定与繁荣作出贡献。