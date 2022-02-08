官方通报称江苏丰县八孩母亲身份确定 丈夫正被调查

曾发布家里八个孩子的“快乐童年”视频而收获20多万粉丝的江苏丰县的董姓村民，被网友发现妻子衣衫褴褛、神志不清、疑似被拐卖。当地政府发布两则通告引发舆论更大的讨伐声浪后，江苏徐州市委成立调查组，确定了女子的身份，并对董姓村民是否涉嫌违法犯罪开展调查。

据央视新闻客户端报道，江苏徐州市委市政府发布“丰县生育八孩女子”调查进展情况。目前，杨某侠的身份已经认定，政府对八个孩子与董某民、杨某侠的关系作出了鉴定。纪检监察机关正在对此事中涉嫌失管失察失职渎职等问题的有关人员进行调查。

经南京医科大学司法鉴定所DNA鉴定，八个孩子和董某民、杨某侠均符合生物学亲子关系。

公安机关已对董某民是否涉嫌违法犯罪开展调查。后期将根据对董某民的调查处理情况，依法确定对其未成年子女的监护责任。

关于杨某侠身份问题，杨某侠原名为小花梅（父母已故），云南省福贡县亚谷村人。据小花梅的亲属和同村村民回忆，小花梅1994年嫁至云南省保山市，1996年离婚后回到亚谷村，当时已表现出言语行为异常。

据小花梅亲属反映，同村的桑某某（女，当时已嫁至江苏省东海县）将小花梅带至江苏治病。目前，丰县警方已找到桑某某了解情况，桑某某称，当年她是受小花梅母亲所托，带小花梅到江苏治病并找个好人家嫁了，两人从云南省昆明市乘火车到达江苏省东海县后小花梅走失，当时未报警，也未告知小花梅家人。后续调查情况将适时公布。

医疗专家对杨某侠精神分裂症进行会诊，目前杨某侠的精神状况趋于稳定。经诊断：杨某侠牙齿脱落因重度牙周病所致。经入院体检，杨某侠其他健康指标正常。

此前，江苏徐州丰县一名女子被铁链拴在小屋的视频在网络热传。视频中的女子腊月隆冬中衣着单薄，表情木然，牙齿掉落，手里攥着一把筷子，窄仄的小黑屋内只有一张大床，上面摆着一碗粥。

网友随后发现，该女子的网红丈夫，曾因发布家里八个孩子的“快乐童年”视频而收获20多万粉丝。

在相关视频登上热搜当天，中共丰县县委宣传部作出百来字的回应：否认有拐卖行为，强调视频中的女子杨某侠和乡民董某民是领证结婚，女子因有精神疾病和暴力倾向才被关在小屋。

有精神疾病的女子是如何领证结婚的呢？该通告被网友质疑后，该县赶在大年除夕当天（1月31日）再度发通告称，曾流浪乞讨的杨某侠于1998年被董某民的父亲收留，其后就与董某民生活在一起。杨某侠有智障表现，但生活尚能自理。通告承认，办理结婚登记时，镇民政办工作人员未对其身份信息进行严格核实。

至于八个孩子的问题，通告解释说，董某民和杨某侠生育一孩、二孩后，镇计生部门均为其落实节育措施，但因身体原因失效。董某民也多次采取不同方式逃避计生部门的管理和服务。

