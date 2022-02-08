韩国政府：向中方传达对韩服争议的关切

韩国总统府青瓦台核心官员昨天（7日）受访时说，全世界公认韩服是韩国的传统服饰，这是毋庸置疑的事实，政府相关部门正密切关注北京冬奥会开幕式上的韩服争议。韩国国会议长称，他5日已向中国全国人大常委会委员长栗战书传达对韩服争议的关切。

据韩联社中文网昨天报道，在2月4日举行的北京冬奥会开幕式上，一名穿着韩服的表演者作为中国少数民族代表登场。韩国有不少舆论认为中方此举相当于主张韩服为中国文化，并对此予以谴责，政界也敦促政府采取应对措施。

中国赣州市南康区人民检察院官方微博昨天发文称，一名身穿朝鲜族传统服饰的中国姑娘出现在北京冬奥会开幕式上的国旗传递环节，竟然在韩国引发巨大争议。在韩国大选临近的背景下，各政治派别争相秀强硬，指责中国“觊觎韩服文化”“文化掠夺”，还要求政府向中国提出抗议。

据韩联社中文网的报道，率团访华的韩国文化体育观光部长官黄熙说，暂不考虑通过外交渠道向中方提出抗议。韩国外交部则称，正在密切关注有关文化争议的动向。

韩联社中文网前天报道，韩国国会议长朴炳锡前天在北京就韩服争议一事说，韩服是韩国最具代表性的文化之一，我们应为此骄傲和自信。他还说，（韩中两国）需互相尊重对方的固有文化。

朴炳锡当天以视讯方式向在北京的韩国记者团做出以上表述。朴炳锡还说，他前一日会见中国全国人大常委会委员长栗战书时谈到了韩方对有关问题的关切，并就向中方表明韩方立场。他说，中方表示将向有关部门转达韩方立场，并要求重视韩方关切。

朴炳锡强调，没有人会怀疑韩服是韩国最具代表性的文化，我们有必要对韩国文化感到自豪。今后我们将堂堂正正地与中国各层级就此保持具有建设性的沟通。

在韩联社中文网微博上，有不少愤怒的中国网民表达不满，并强调中国女孩在开幕式穿的是朝鲜服。

网民“叫我朱叉叉”说：“这是我们中国的朝鲜族，是我们多民族家庭的一份子，你们韩国人都是这么无知又自大的吗？”另一名网民“正是媚媚”说：“韩国说都是他的，是想让全世界人知道他曾是中国的？”网民“山林大海”说：“这是朝鲜族服饰和韩国没关系，人家朝鲜都没说什么。”