常州目标跻身中国万亿GDP俱乐部

中国江苏常州市地区生产总值2021年达8807.6亿元（人民币，下同，1861.37亿新元），增长9.1%，增速位居苏南第二，是江苏省唯一连续五年增速位列第一方阵的设区市。常州市委书记陈金虎说：“按照目前的增长势头，2023年我们将昂首阔步迈入‘万亿俱乐部’，万亿GDP城市未来可期。”

据第一财经报道，陈金虎在2月7日举行的“全市产业发展大会”上描述了常州迈入万亿GDP俱乐部的时间节奏。

目前，跻身中国内地GDP万亿俱乐部的城市共24个，分别是上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、成都、杭州、武汉、南京、天津、宁波、青岛、无锡、长沙、郑州、佛山、泉州、济南、合肥、南通、西安、福州和东莞。

陈金虎表示，距离“万亿GDP之城”仅一步之遥的常州，“惟有重振产业雄风，以冲刺姿态跨越万亿台阶”。

常州拥有同类城市中最完备的产业体系，数据显示，国家工业41个大类中，常州有33个；207个中类中，常州有189个；666个小类中，常州有598个。

目前，常州是全国轨道交通、输变电、工程机械、新能源汽车、新能源等重要生产基地，智能制造装备产业入选首批国家战略性新兴产业集群，新型碳材料产业入围全国先进制造业集群。动力电池产值国内第一，占全国份额的1/3、江苏省的2/3。中国工业大奖、工业强基工程项目、制造业单项冠军数量，均列全国地级市第一。

2021年，常州市工业规模总量超过1.68万亿元，规上工业增加值增长13.6%，增幅位居江苏省第4、苏南第2。

陈金虎说，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，城市之间的竞争必将重归产业主赛道。

“十四五”期间，常州将每年安排100亿元政策性资金，五年带动8000亿元以上社会资本投入产业发展。

在发展重点上，陈金虎表示，要抢占集群发展“主攻点”。坚持“链式”发展，推动地标产业强链、新兴产业拓链、未来产业建链，打造高端高质高新的硬核产业集群。

在地标产业方面，到2025年，培育3个以上规模超3000亿元的产业集群。其中，高端装备集群突破6000亿元、新能源汽车及汽车核心零部件集群突破4000亿元、新能源和新材料集群分别突破1500亿元。

在新兴产业方面，要聚焦集成电路、机器人、智能网联汽车、空天信息等八大高成长性产业链，到2025年，八大产业链总规模超6500亿元。

到2025年，常州还规划集聚1000家机构，投资100家上市公司。发挥100亿元科创母基金、60亿元天使母基金作用，构筑覆盖科创企业生命全周期、成果转化全过程、产业发展全链条的科技金融体系。

