美国将33中国实体列入未经核实名单

美国政府决定，对33个无法核实拥有者身份的中国实体下达交易限令。

据香港《南华早报》今天（8日）报道，美国公司如果要将他们的产品出口至被列入“未经核实”名单（Unverified List）的实体，就必须事先获得许可证。

根据将于今天正式刊登在美国联邦公报网站的文件，这33个实体包括中国南方科技大学机械与能源工程系。南方科技大学早前在麻省理工学院教授陈刚涉嫌隐瞒与中国政府关系的案件中，被指向陈刚的研究小组提供1900万美元（2552万新元）。美国司法部上个月宣布，撤销对陈刚在此案的所有指控。

美国商务部工业和安全局称，他们无法核实这些实体的真实性（bona fides），原因是基于超出美国政府控制范围的原因，他们无法在令人满意（satisfactorily）的情况下，完成一项检查工作。

这33个实体为：

1. 中国航发南方工业

2. 北京世维通科技

3. 北京众合航讯科技

4. 中国第二重型机械集团德阳万航模锻

5. 滁州惠科光电科技

6. Dongguan Durun Optical Technology Co., Ltd.

7. 东莞惠群电子

8. 广东光华科技

9. 广西铟泰科技

10. 广州海目星激光科技

11. 哈尔滨新光飞天

12. 合肥安信瑞德精密制造

13. 鹤山得润电子科技

14. 湖北龙昌光学

15. 湖北兴福电子材料

16. 湖南大学化学生物传感与计量学国家重点实验室

17. 济南邦德激光

18. 久天智能装备

19. 昆山恒瑞诚工业科技

20. Shanghai Fansheng Optoelectronic Science & Technology Co., Ltd.

21. 上海微电子装备集团

22. 双翔（福建）电子

23. 南方科技大学机械与能源工程系

24. 苏州超微精纳光电

25. 苏州昀冢电子科技

26. 苏州亮宇光学科技

27. 无锡药明生物技术

28. 上海药明生物技术

29. 无锡透平叶片

30. Yunnan Fs Optics Co., Ltd.

31. 云南天合立光电技术

32. 郑州百维智能自动化设备

33. 株洲中车特种装备科技