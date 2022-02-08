《人民日报》：防止资本无序扩张不是不要资本

中国官媒《人民日报》发表评论称，防止资本无序扩张，不是不要资本，而是要资本有序发展。

《人民日报》今天（8日）发表题为《正确认识和把握资本的特性和行为规律》的文章称，社会主义市场经济本质上是法治经济，必须以保护产权、维护契约、统一市场、平等交换、公平竞争、有效监管为基本导向，资本活动要依法进行。

文章称，正确认识和把握资本的特性和行为规律，就要为资本设置“红绿灯”，“红灯”是为了划定边界、加强规范，“绿灯”是为了发挥资本作为生产要素的积极作用。

文章称，防止资本无序扩张，不是不要资本，而是要资本有序发展。明确规则、划出底线，设置好“红绿灯”，目的是引导督促企业服从中共领导，服从和服务于经济社会发展大局。

文章指出，资本创造价值和野蛮生长都源于其逐利性，哪一面是主流，关键在于是否能正确而有效地引导资本的行为。在社会主义市场经济条件下，正确认识和把握资本的特性和行为规律，就能扬长避短、趋利避害，在防止资本野蛮生长的同时充分发挥其积极作用，为经济持续健康发展注入强劲动力。

自从2020年提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”以来，中国官方过去一年多频频向平台企业的垄断行为亮剑。去年底召开的中共中央经济工作会议强调，要认识和把握资本的特性和行为规律，提出“要发挥资本作为生产要素的积极作用，同时有效控制其消极作用”，为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长。