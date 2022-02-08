台湾最快2月下旬解禁日本福岛等五县市食品

台湾行政院今天（8日）上午举行“日本食品输入管制措施”记者会，宣布将在三原则和三配套下，解除对日本福岛等五县市长达11年的食品解禁。依法在完成10天公告后，最快2月下旬生效。

行政院公布的三原则为回归科学检验、比国际标准更严格、为食安把关；三配套是由“禁止特定地区进口”改为“禁止特定产品进口”，具风险品项采辐射安全及产地的双证明，以及福岛五县食品于边境落实百分百检验，不会容许核灾食品进口。

日本2011年3月11日发生大地震，福岛核电厂辐射外泄，世界多国和地区遂禁止福岛周边食品进口，台湾也在其中。

台湾行政院政务委员罗秉成在记者会上说，过去11年来日本采取比国际标准更严格的管制措施，且世界各国都陆续放宽或解除对日本相关限制，包括跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）11个会员国在内的40多国都已完全解除管制，只剩台湾和中国大陆仍禁止进口福岛周边食品。

他强调，开放福岛五县市食品与日本没有交换条件，台湾欲加入CPTPP，日本第一时间就表态支持，但台湾要加入CPTPP仍有相关问题待克服。

台湾在野国民党主席朱立伦说，2018年反核食公投过关，779万票的公投结果显示全民拒绝核食的民意，任何政党都不可以撕毁公投结果，民众要的是能吃得安心，而政府要保障民众安全，这没有妥协的空间及交换条件。

但另一在野党民众党不反对开放，只要求做好社会沟通、源头管理、明白标示的配套措施。（联合早报记者庄慧良台北即时报道）