药明生物在股价大跌后暂停交易

在香港挂牌的中国公司药明生物技术，在美国将药明生物旗下两家子公司列入“未经核实”名单后，股价今天（8日）一度大跌超过30%，并在早上10时51分起暂停交易。

药明生物的股价在交易暂停前下滑22.77%。

美国政府早前决定，对33个无法核实拥有者身份的中国实体下达交易限令，包括药明生物在上海和无锡的子公司。据香港《南华早报》今天（8日）报道，美国公司如果将他们的产品出口至被列入“未经核实”名单（Unverified List）的实体，将必须事先获得许可证。

药明生物早前也在微信上发出英文声明称，未经核实名单并非实体清单或是黑名单，并说公司被列入未经核实名单，原因是美国政府机构在美国供应商出口某些设备前，无法进行必要的最终用途验证工作。

药明生物公布，公司一直在进口用在生物反应器的某些硬件控制器，以及某些中空纤维过滤器，这些产品在出口方面受到美国的管制，但公司在过去10年都得到商务部的批准，并强调公司遵守所有美国出口管制法规，不会将这些产开再出口或转售给其他实体。

公司也说，美国商务部有例行进行在场验证产品是否正确使用（即自用不转售）的程序，但这个程序在过去两年因冠病疫情而无法完成。

药明生物强调，美国此举对公司业务并没有产生任何影响，也仍持续向全球合作伙伴提供服务。“由于在建设上海和无锡设施后不需要此类设备，所以（未经核实名单）对我们的进口影响非常小。我们欢迎随时进行检查，以便能从名单中移除。在进行检查前，我们也正在采取临时措施，将这些子公司从名单中移除。”

被列入未经核实名单的实体还包括南方科技大学机械与能源工程系。南方科技大学早前在麻省理工学院教授陈刚涉嫌隐瞒与中国政府关系的案件中，被指向陈刚的研究小组提供1900万美元（2552万新元）。美国司法部上个月宣布，撤销对陈刚在此案的所有指控。