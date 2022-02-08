稀土价格高涨 今年料延续火热势头

稀土价格今年将延续火热表现，因需要稀土的电动汽车销售畅旺，缅甸供应的不确定性以及库存稀少。

据路透社报道，中国镨钕合金价格去年翻了一番，2022年迄今为止又上涨逾10%，达到每吨117万元人民币(24.73万新元)。镨钕合金用于制造电动汽车电机所需的超强磁铁。

就稀土永磁原料价格持续大涨，中国工信部上个月召集比亚迪等汽车商召开座谈会。

咨询公司Adamas Intelligence的卡斯蒂卢克斯（Ryan Castilloux）说：“现在的形势和以往一样紧俏。该行业一直很紧绷，而需求还在逐月增强，”他未给出具体的价格预测，因为其波动性很大。

中国是世界上最主要的稀土生产国，但大约一半的重稀土原料依赖缅甸提供。为控制疫情关闭了一个关键的边境口岸后，去年有好几个月中国从缅甸进口的稀土都处于枯竭状态。分析师认为，边境在去年11月底重新开放，但缅甸在去年发生军事政变后的政治不稳定增加了供应的不确定性。

卡斯蒂卢克斯说：“无论是政治方面还是基本状况来看，稀土仍然很脆弱，这应该是磁铁行业的一个担忧。”

大多数电动汽车的发动机都使用由稀土制成的永磁体。随着汽车制造商寻求削减碳排放，电动汽车行业出现销售荣景。

根据国际能源署(IEA)的数据，2021年全球电动汽车的销量增加了一倍多，达到660万辆，市场份额比两年前增加了两倍多。

数据提供商上海金属市场的加里高（音译自Gary Gao）说，他们预计稀土价格至少在2025年前都会保持强劲。他在一次网络研讨会上说：“(中国的)政策制定者认为，目前的REE(稀土元素)氧化物的价格有些被低估了。”

认识到强劲的需求，中国将2022年第一批国内稀土开采配额增加了20%。

