中国教育部将加大对隐形变异培训查处力度

中国教育部将继续深入推进“双减”，加大对隐形变异培训查处力度。

据中国教育部网站，教育部今天（8日）发布2022年工作要点，其中明确将继续深入推进“双减”，着力巩固学科类培训机构压减成果，在法定节假日、休息日、寒暑假指导各地开展常态巡查、坚决关停；规范培训收费行为，加强培训预收费监管；推动校外教育培训监管立法。

工作要点提出，要继续把“双减”工作摆在突出位置、重中之重，着力巩固学科类培训机构压减成果，在法定节假日、休息日、寒暑假指导各地开展常态巡查、坚决关停。加大对隐形变异培训查处力度，开展专项治理。规范培训收费行为，加强培训预收费监管。

工作要点提出，推动校外教育培训监管立法，加强执法力量，提升执法能力，抓好执法巡查。针对一些监管盲点，开展系统调研，指导各地规范管理。指导各地对非学科类培训机构，区分体育、文化艺术、科技等类别，抓紧明确主管部门，体现公益属性，实现常态化监管，防止出现新的野蛮生长。

工作要点还提出，进一步提高学校作业设计水平、课后服务水平和课堂教学水平，健全课后服务经费保障机制，拓宽课后服务资源渠道，开展课后服务精品课程资源推介。利用“双减”工作监测平台，持续跟踪监测相关指标数据。

中共中央去年7月出台“双减”（减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担）政策后，全国各地展开对校外教育学科类培训机构的整治。