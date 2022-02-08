台湾开放日本福岛食品 蔡英文：不会进口核食

受到2011年3月日本福岛第一核电厂事故影响，台湾禁止日本福岛、茨城、枥木、群马及千叶等5县市食品进口至今，如今将正式解除11年来的禁令。对此，台湾总统蔡英文表示，关于日本食品进口议题，8日行政院已经宣布新的管制措施，“我也要向大家强调，台湾不会进口核食。”

据台湾ETtoday新闻云报道，蔡英文指出，日本东北大地震发生10年多来，各地区纷纷放宽或解除相关管制，目前仍限制福岛周边地区所有食品输入的只剩下台湾和中国大陆。

她说：“透过去年的公投，台湾向世界展现了，我们愿意接受国际标准，也有决心面对及解决困难贸易问题，走向世界贸易体系。”

对于日本食品进口议题，蔡英文表示，政府一定会确保民众健康安全，回归科学检验，并采取比美国、欧盟等国际标准更严格的措施，为食安把关。

蔡英文指出，2016年以来，政府也完成六份风险评估及调查报告，并且采纳公民团体的建议，就风险评估、科学监测、边境把关的人力及检验量能等各面向，做了加强措施。

蔡英文介绍，政府会落实配套措施，包含针对具风险品项，要求提供双证证明，福岛等五县食品于边境也需要逐批检验。

台湾行政院食安办主任许辅今天也在行政院记者会上表示，食品辐射的污染可以经仪器检验，只要低于这个标准就不是核食，高于此标准才是核食，“台湾不会进口任何的核食”。对于边境审查，政府也会秉持四步骤，包括书面审查、现场查核、取样、检验，严格把关。

许辅说，台湾在2008年就订定放射能相关检验标准，2013、2016年也进一步修正，目前是全世界最严谨的标准，以铯含量为例，codex的标准是每公斤食品1000贝克、加拿大、美国都是1000贝克以上，而台湾则是100贝克，比国际标准严格10倍。